Contraception d'urgence : le gouvernement veut mieux informer les jeunes

Informer les moins de 30 ans sur les pilules à prendre d'urgence en cas de rapport non ou mal protégé. C'est le but de la campagne d'information lancée par Santé Publique France et le ministère de la Santé notamment sur Snapchat.

Pourquoi cibler en priorité les jeunes ? Parce qu'une grande enquête faite en 2016 a montré que les jeunes connaissent mal la contraception d'urgence. 40% des moins de 30 ans croient que la pilule du lendemain doit se prendre obligatoirement dans les 24h. En réalité, ça dépend des pilules. Certaines peuvent être prises jusqu'à cinq jours après un rapport. Et être efficaces. Mais seulement 1% des jeunes le savent.

Autre possibilité méconnue : la pose un stérilet, là aussi, dans les cinq jours.

Pour répondre à toutes les questions sur ces situations d'urgence chaque message de la campagne renvoie vers le site d'information sur la sexualité : onsexprime.fr. Les jeunes peuvent par exemple y apprendre qu'à partir de l'âge de 15 ans cette contraception d'urgence est disponible sans ordonnance, de façon anonyme et gratuite. Et qu'on trouve ces pilules dans les pharmacies, les plannings familiaux ou les centres de dépistage du VIH.