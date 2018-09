Mais comme prof, pas comme élève. Et cette rentrée des classes des profs robots est de plus en plus mondiale. En Chine, aux Etats Unis, au Japon, en Europe et donc en France, on trouve des profs robots de la maternelle au collège. Ils enseignent les maths et le code. Classique… Mais aussi les langues étrangères, la géographie ou la littérature. Comme en Amérique où Minnie aide les ados à lire et surtout à comprendre l’histoire. Chez nous, à Saint Brieuc, c’est Beebot le p’tit robot abeille qui aide les tout petiots à compter. Et son collègue de Montpellier, lui, enseigne à la fois la géographie et le code en se baladant sur une carte de France. Et dans les Bouches du Rhône, Ubbu donne le don d'ubiquité aux collégiens malades. Il va en classe à leur place. Et il leur sert de porte-parole pendant les cours. Donc, ils en ont sous le capot, ces robots. Au point de remplacer les humains ? Pas encore d'après les profs, les vrais. Ce sont des assistants. Pour les cours bien sûr mais aussi comme passeur de savoir nouvelle génération. Une pédagogie interactive et plus à sens unique : je t'explique et tu écoutes ! En plus, ces profs robots ont des qualités par essence INHUMAINES. Une patience sans frontière. La fonction "répétition en boucle". Et des réponses à tout. Ou presque. Et ça, sans jamais, jamais juger l'élève, ni lui donner l'impression qu'il est une nullité sur patte.

Seul souci : nos réactions humaines face aux machines savantes. Une étude toute récente montre que nos marmots croient tout de ce que dit leur prof robot ; même les pires mensonges. De l’importance de bien saisir ce qui lie et relie nos bambins à la technologie.

Mais il n'y pas d'école pour ça.