C'est plus un clip ou un sketch qu'une pure publicité car la vidéo dure plus de 6 minutes Un clip hilarant. tout commence par couples qui se déclarent leur amour à 20 ans sur une musique kitsch et des paroles tout aussi kitsch. Mais le clip se termine presque par des coups de pieds dans les parties intimes masculines, pas forcément pour les rasions que l'on imagine. Et tout cela pour une crème de beauté féminine. A voir, ci dessous ou bien avec une version sous-titrée.