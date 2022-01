Cluster à l'Ehpad de Royère-de-Vassivière en Creuse : recrutement en urgence de soignants

25 résidents de l'Ehpad de Royère-de-Vassivière et huit membres du personnel ont contracté le Covid-19 depuis ce week-end. La direction manque donc de personnel et cherche en urgence au moins deux infirmiers et deux aides-soignants.

La directrice de l'Ehpad de Royère-de-Vassivière en Creuse est pendue au téléphone. Elle cherche d'urgence au moins deux infirmiers et deux aides-soignants à cause d'un foyer de contamination qui s'est déclaré le week-end des 22 et 23 janvier. Vingt-cinq résidents et huit membres du personnel sont positifs au Covid-19. Cela représente 30% des personnes âgées et un peu plus d'un salarié sur dix.

Pour le moment, aucun résident ou personnel n'a contracté une forme grave de la maladie.

Les visites des familles restent autorisées

Conséquence de ce cluster : les résidents prennent de nouveau leurs repas dans leurs chambres ; les activités collectives sont suspendues. Ceux qui sont négatifs au coronavirus peuvent continuer à recevoir des visites de leur famille, mais uniquement dans une petite salle dédiée, avec le respect des gestes barrière. Un dépistage collectif a eu lieu en fin de semaine dernière et un second est prévu à la fin de la semaine selon l'agence régionale de santé.

Du côté des soignants, ce foyer de contamination désorganise les plannings. Les personnels positifs mais qui n'ont pas de symptôme peuvent continuer à travailler. Il y a néanmoins un manque de personnel. La direction appelle depuis ce week-end les entreprises d'intérim et sollicite également les infirmiers de l'hôpital de Bourganeuf. La directrice Dominique Grand cherche "au moins deux aides-soignants et deux infirmiers".