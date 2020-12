Cluster à l'Etablissement public de santé mentale de Caen : un service entier confiné

Un cluster dans les murs de l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Caen. Le service "Bourneville", qui accueille 25 patients en moyens et longs séjours, fait face à plusieurs contaminations. D'après nos informations, un peu moins de la moitié de ces patients est touchée, ainsi que sept soignants, qui ont été arrêtés.

Il n'y aurait pas de cas grave, mais la situation est toutefois complexe : l'unité toute entière a été confinée. Florent Roger est le secrétaire général CGT à l'EPSM. Il surveille l'évolution de la contagion, non sans une certaine anxiété :

La situation est inquiétante. Elle est aussi en matière de ressources humaines car plusieurs collègues sont positifs, alors que nous étions déjà en effectifs réduits.

Si tout le service a été confiné et transformé, de facto, en unité Covid, c'est notamment parce que "ces patients ont d'autres pathologies. Ils ont des repères dans cette unité. On ne peut pas les déplacer aussi facilement. Les cas positifs sont confinés, même si on peut les faire sortir dans une cour. Les autres, pas positifs, sont isolés", détaille le syndicaliste.

La prise en charge maintenue, mais sous tension

La prise en charge des personnes est désormais plus chronophage. Les besoins en personnel augmentent, en même temps que la tension sur les effectifs, à cause de l'épidémie. Un appel aux volontaires d'autres services a été lancé. La situation sera réévaluée au jour le jour. En attendant, plus aucune admission n'est tolérée dans ce service, des tests PCR sont déployés et la chaîne des cas contacts remontée.