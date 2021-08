Cluster à la prison de Saran : "seulement un détenu sur trois est vacciné contre le Covid-19"

Après la découverte d'un nouveau cluster au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, dans le Loiret, suite à un premier dépistage réalisé mardi dernier, onze détenus sont positifs au Covid-19, indique l'administration pénitentiaire. Conséquence : 152 détenus du "quartier des condamnés" de cet établissement ont été testés ce dimanche.

Les résultats seront connus mardi. En attendant, les gestes barrières sont renforcés, et de nouvelles restrictions aux parloirs sont mises en place, fait savoir l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, une campagne d'information est menée auprès de la population carcérale pour inciter à la vaccination.

Prison de Saran (Loiret) © Radio France -

En effet, "seuls un détenu sur trois du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran est vacciné" à ce jour, explique le directeur inter-régional de l'administration pénitentiaire Pascal Vion (34% précisément). "Il y a des variations selon les établissements, puisque à Blois, par exemple, plus de la moitié des détenus est vaccinée mais globalement la population carcérale est moins vaccinée que la moyenne générale [61,2% de la population en France a reçu ses deux doses de vaccin, au 22 août]. Et c'est évidemment un sujet de préoccupation".

34% de vaccinés seulement à la prison de Saran

"Nous essayons d'inciter les détenus à se faire vacciner, on fait de l'information et les personnels pénitentiaires relaient cette information. On attend également des unités sanitaires, qui dépendent de l'hôpital d'Orléans et du ministère de la Santé, qu'il soit dans cette incitation : ils le font en proposant systématiquement la vaccination à tous les détenus qui arrivent au centre pénitentiaire, mais nous souhaitons, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, essayer de poursuivre ces interactions afin de les faire changer d'avis", explique Pascal Vion.

33 détenus vaccinés vendredi dernier

Pourquoi y-a-t-il moins de personnes vaccinées chez les détenus ? Il y a probablement un écart de niveau de mobilisation des équipes (celle de l'administration pénitentiaire, mais aussi les unités sanitaires) selon les établissements pénitentiaires. "On relaie fortement ce message avec l'ARS et la préfecture pour que ces campagnes d'information débouchent sur des campagnes de vaccination, et ça progresse : 33 personnes détenues se sont fait vacciner avec la première dose vendredi dernier à Orléans-Saran, donc on en est à 324 vaccinés chez les détenus, mais on souhaite que ça s'amplifie."