Cluster : sept morts à l'Ehpad de L'Orée du Bois à Saignes dans le Cantal

A l'Ehpad de L'Orée du Bois à Saignes dans le Cantal, résidents et personnel soignant sont vaccinés à plus de 90 %. Pourtant, 33 personnes âgées et dix salariés sont ou ont été contaminés par le Covid. Le premier cas est apparu le 18 juillet, mais l'origine n'a pas été identifiée.

Pas de confinement total pour l'Ehpad de Saignes

Depuis le 10 août, sept résidents ont perdu la vie après avoir contracté le virus, dont trois qui n'étaient pas vaccinés. Si les visites ont été interdites pendant une semaine, elles sont à nouveau autorisées. Et essentielles, selon Rémi Courbil, directeur médical de l'association des Cités cantaliennes de l'automne, notamment en charge de cet Ehpad. "Ces personnes sont fragiles physiquement et psychologiquement, elles ont besoin du contact avec leur famille, c'est pour cela qu'on ne préconise pas l'isolement pour les résidents qui ne sont pas atteints."

Ces derniers peuvent en effet recevoir des visiteurs, munis d'un pass sanitaire, dans leur chambre et sur rendez-vous. Cependant, les visites demeurent interdites pour tous les résidents covidés. En ce début de semaine, ils ne sont que quatre toujours placés à l'isolement. Et Rémi Courbil se veut rassurant : une majorité des malades ont guéri et ont pu retrouver leur famille.

Une 3e dose pour protéger les plus fragiles

D'ailleurs, selon lui, il serait temps d'administrer une troisième dose à ceux qui sont le plus à risque, "ils ont été vaccinés dès janvier, ce qui a été une très bonne décision. Mais il est désormais nécessaire de faire une troisième injection, du fait de la baisse de la protection immunitaire."

Car comme le précise Rémi Courbil, le Covid est fréquemment un facteur aggravant chez les personnes âgées, souvent atteintes de plusieurs pathologies, et donc plus vulnérables. Actuellement, à L'Orée des Bois, des tests sont effectués toutes les semaines, dans l'espoir d'endiguer les contaminations.