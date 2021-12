Cluster dans un Ehpad : les visites suspendues pendant une semaine à Issoudun

Une réunion de crise s'est tenue ce lundi matin au centre hospitalier de la Tour Blanche à Issoudun après l'apparition de deux clusters. La direction a décidé de suspendre les visites à l'Ehpad des Reflets d'Argent jusqu'au lundi 20 décembre inclus. 7 résidents et 2 agents ont été testés positifs. Et d'autres dépistages doivent être réalisés vendredi. "Ces mesures ont pour objectifs de contenir le cluster, de protéger les résidents et les familles afin que les fêtes de fin d’année ne soient pas impactées", souligne la direction dans un communiqué de presse envoyé à France Bleu Berry ce lundi soir.

Si la situation se stabilise, les repas avec les familles au sein des services les 25 décembre et 1er janvier seront maintenus. Néanmoins, les visiteurs devront montrer leur pass sanitaire mais aussi un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures. Pour les résidents qui souhaiteraient sortir de l'Ehpad pour rejoindre leurs familles, ce sera possible. Mais les résidents non vaccinés devront ensuite observer un isolement de sept jours avec deux tests PCR à leur retour dans l'Ehpad et une semaine après.