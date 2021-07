Cluster de covid-19 dans les Vosges : un dépistage massif ce jeudi

Les autorités mettent en place un plan massif de vaccination et de dépistage après la découverte d'un foyer épidémique du variant indien du coronavirus dans les communes du Thillot et de Fresse-sur-Moselle dans les Vosges.

Neuf supporters originaires du Thillot et de Fresse-sur-Moselle ont contracté le variant indien du coronavirus fin juin à Budapest, en Hongrie, alors qu'ils assistaient à un match du Portugal à l'euro de foot. Selon Yves Séguy, préfet des Vosges, les jeunes contaminés vont bien et sont à l'isolement chez eux.

Face à l'apparition de ce foyer épidémique, l'Agence Régionale de Santé et la préfecture veulent à tout prix éviter une large diffusion du variant dans le département et appellent la population à se faire tester.

"L'objectif est d'agir au plus vite et au plus près des lieux d'habitations des personnes constituants le cluster" explique Yves Séguy, le préfet des Vosges qui a détaillé ce mercredi soir un plan d'urgence reposant sur la vaccination et le dépistage.

Les infos pratiques de dépistage et vaccination

Dès ce jeudi une vaste campagne de dépistage et de vaccination commence, gratuite et sans rendez-vous.

Les opérations de dépistages auront lieu :

Jeudi 8 juillet au Thillot, square 15 rue Charles de Gaulle de 9h à 16h.

Samedi 10 juillet à Bussang, au Théâtre du Peuple de 12h à 18h00.

Dispositif complété par des opérations de vaccination sans rendez-vous à partir de :

Vendredi au centre hospitalier du Thillot de 8h30 à 12h et de 13h à 19h.

Samedi 10 juillet et dimanche 11 juillet de 9h à 18h à la Salle des fêtes de Fresse-sur-Moselle.

à lire aussi Un cluster au variant indien identifié dans les Vosges, chez des supporters de retour de l'Euro