Foyer de Covid-19 en Haute-Garonne : les investigations se poursuivent

Le bilan est de 33 cas positifs au coronavirus et 16 négatifs sur 64 cas contact identifiés suite à un repas de famille le 1er juin impliquant 52 personnes de la communauté évangélique près de Toulouse. Les cas ont été localisés sur les communes de Lespinasse, Blagnac et Castelginest.

Des cas identifiés sur le camp de La Flambère à Toulouse

Parmi ces cas positifs, des personnes vivant sur le camp de La Flambère aux alentours du quartier Purpan à Toulouse ont été identifiées. Une opération de dépistage est menée par une équipe constituée de l’Agence Régionale de Santé (ARS), Santé publique France, Médecin du monde, la PASS mobile (CHU) et l’association « Rencont’ rom nous », qui sont rendus sur le camp de la Flambère. Les personnes ont été invitées à se présenter au drive de Purpan sur 3 matinées afin de se faire dépister.

Casser les chaînes de transmission

La stratégie de repérage et de dépistage des cas contacts menée par l’ARS Occitanie consiste à repérer le plus rapidement possible les cas de Covid-19, les tester et identifier les personnes contacts afin de les isoler et ainsi casser les chaînes de transmission.

Le préfet de la Haute-Garonne Étienne Guyot et l’Agence Régionale de Santé rappellent que les personnes ressentant des symptômes doivent contacter sans tarder leur médecin traitant. Celui-ci prescrira le cas échéant un dépistage et proposera le placement de la personne à l’isolement dans l’attente du résultat.