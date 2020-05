Cluster de Loudun : deux nouveaux cas confirmés, dépistage massif organisé

Quelle est l'ampleur de la contamination à Loudun après la découverte d'un cluster cette semaine ? Le "patient zéro" semble être une malade transférée depuis Saumur vers l'hôpital de Loudun le week-end dernier. Cette patiente, contaminée en Maine-et-Loire, a été prise en charge en unité de soins de suite et de réadaptation dans le Nord-Vienne. C'est là qu'elle a sans doute infectée d'autres personnes.

Jeudi, on recensait déjà sept cas positifs (quatre personnels et trois patients) et ce vendredi, deux nouvelles contaminations ont été confirmées par les tests chez des agents de l'hôpital Renaudot.

Les résultats de tous les tests connus samedi à la mi-journée

L'agence régionale de santé prend le problème très au sérieux et a décidé de mener une vaste campagne de dépistage. Des tests ont été réalisés auprès de 160 personnes et l'intégralité des résultats "seront connus au plus tard demain midi" indique dans un communiqué le CHU de Poitiers qui a pris en charge les trois patients infectés.

Par ailleurs, à la demande de l'ARS, le CHU conduira des tests dans trois EHPAD de la Vienne, à Mignaloux-Beauvoir, Château-Garnier et Vouneuil-sur-Vienne. Environ 350 dépistages sont prévus auprès des personnels et des résidents de ces établissements. Six infirmières du CHU seront détachées pour cette mission.