Cluster de Poitiers : "Ça fait peur", témoigne un employé du bar-restaurant

C'est un des foyers de contamination de la Vienne qui a beaucoup intrigué en cette fin août. Neuf cas positifs dont un membre du personnel.

Alors que les services de l'Etat se montrent discrets sur l'identité de ce bar-restaurant du centre-ville, France Bleu Poitou a pu remonter jusqu'à cette établissement très prisé par les poitevins du "plateau". Un jeune qui travaille en cuisine nous raconte comme il a vécu cette épisode.

"Les clients nous ont appelé pour nous prévenir qu'ils étaient positifs"

"C'était un samedi soir et on a été prévenu une semaine après parce que les clients nous ont appelé pour nous prévenir qu'ils étaient positifs, dès le soir même on a eu un retour de notre directeur qui est venu nous voir en cuisine et en salle pour nous avertir qu'on allait tous devoir passer le test", raconte-t-il.

"J'ai aussi rendu visite à ma grand-mère, ça fait un peu peur"

Et c'est un peu la peur au ventre qu'il passe son test, d'autant qu'en l'espace d'une semaine il a rencontré beaucoup de monde : "On a vu du monde, on a vu de la famille, moi par exemple je suis allé voir ma mère à Angers, j'ai aussi rendu visite à ma grand-mère, ça fait un peu peur."

Finalement son test est négatif, un seul membre du bar-restaurant se révèle positif "On en a beaucoup parlé entre nous, et du coup on fait encore plus attention, tout est resté ouvert mais avec une réglementation encore plus stricte, on se lave les mains plus souvent, toutes les trente minutes, là c'est quelqu'un de notre entourage avec qui on travaille tous les jours, maintenant on fait beaucoup plus attention et va falloir apprendre à vivre avec le Covid."