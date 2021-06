Cluster du variant Delta dans un Ehpad des Landes : un résident est décédé

Un cluster de Covid-19 s'est développé dans un Ehpad des Landes, à Pontonx. 23 résidents ont été testés positifs au variant, dont deux qui n'étaient pas vaccinés. Six soignants sont positifs à ce même variant, et cinq d'entre eux n'étaient pas vaccinés. France Bleu Gascogne apprend ce samedi 26 juin qu'un résident de l'Ehpad est décédé.

Un des résidents hospitalisés est décédé

Parmi ces cas de Covid-19, trois personnes ont été hospitalisées, sans qu'il y ait besoin de les transférer en réanimation. La personne décédée est un homme de 90 ans environ. Il serait décédé dans la nuit de mercredi à jeudi (23 et 24 juin.)

Les Landes est le département de France métropolitaine où le variant circule le plus : on le retrouve dans 70% des cas positifs, contre 9 à 10% en moyenne. Jean Castex a annoncé jeudi la mise en place d'un plan d'action sur 7 jours pour le département. Dans le détail : 14.000 tests devront être réalisés dans la semaine à venir dans les Landes. "On a débloqué 6.500 tests salivaires pour les écoles et 10.000 autotests" précise Jean Castex.

Sur le volet vaccinal, les doses de vaccin disponibles dans les Landes vont augmenter aussi cette semaine, passant de "40.000 à 60.000 doses au cours des sept jours à venir". La levée des restrictions prévues dans toute la France au 1er juillet pourrait donc être différée dans les Landes, notamment pour les jauges dans les établissements et lieux recevant du public.

Le variant Delta importé par une soignante non vaccinée ?

Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, en déplacement dans les Landes jeudi 24 juin, une soignante serait à l'origine du cluster: "Manifestement, le virus est rentré dans l'Ehpad par le biais d'une soignante qui n'était pas vaccinée. C'est un point important."

Le Premier ministre avait alors appelé tous les soignants à se faire vacciner, d'ici la fin du mois d'août. "Qui peut comprendre que le virus entre dans un Ehpad, là où se trouvent les personnes les plus fragiles, par l'intermédiaire de celles et ceux dont la mission est de le protéger. Il faut que, d'ici la fin de l'été, la vaccination soit quasi complète, sinon, effectivement, il faudra prendre nos responsabilités."

Mais pour la CGT, ces propos sont stigmatisants à l'égard des soignants : "Cette accusation, qui pourrait être lourde de conséquences psychologiques pour l’agent incriminé, ne repose sur aucune preuve expliquée ou argumentée auprès des médias" écrit la CGT Santé et Action sociale des Landes dans un communiqué envoyé à la presse vendredi 25 juin.