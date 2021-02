Clusters à l'Ehpad et à l'hôpital de Pithiviers : "Il n'y a pas eu de négligence", répond la direction

Ni négligence, ni manquement : Jean-Robert Chevallier, directeur adjoint de l'hôpital d'Orléans dont dépendent à la fois le centre hospitalier de Pithiviers et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Pithiviers s'explique sur les foyers de contamination apparus au sein de ces deux structures. Entretien.

Commençons par l'hôpital de Pithiviers : 43 cas positifs au Covid-19 chez le personnel dans les différents services, 23 cas positifs chez les patients. Comment expliquer un tel foyer de contamination dans un lieu où le protocole sanitaire est censé être très strict ?

C'est une question qu'il faut poser à des scientifiques : moi, je ne suis guère que directeur d'hôpital. Ce qu'on constate aujourd'hui avec cette troisième vague, c'est que dès lors que quelqu'un est positif, les choses ensuite évoluent très très vite, il faut avoir l'humilité de dire que, de fait, on n'arrive pas à maîtriser tout. Mais on met tout en œuvre pour éviter la propagation du virus.

Il n'y a donc pas eu de "retard à l'allumage" lorsque les premiers cas sont apparus ?

Pas du tout. Nous avons la chance d'avoir une "cellule d'hygiène de lutte contre le risque infectieux" qui dispose d'une grande expertise, sur laquelle on s'appuie au quotidien pour mettre en place le dispositif prévu en cas de contamination : je ne crois pas qu'on puisse dire, à aucun moment, qu'on a failli dans la mise en œuvre de ce plan d'action qui est le même à Pithiviers qu'ailleurs. Je ne pense pas non plus qu'on a été trop tardif dans l'isolement des patients. Il n'y a pas eu de négligence.

Mais avez-vous manqué de personnel pour faire face, puisque les soignants contaminés ont dû s'arrêter ? La CGT affirme que des pressions sont exercées pour que ceux-ci quittent leur "quarantaine" au plus vite, et même avant le terme ?

Nous avons dû solliciter effectivement beaucoup de renforts, et heureusement, nous les avons obtenus : un médecin de l'hôpital de Neuville-aux-Bois, une douzaine d'élèves infirmières de 2ème année d'Orléans, des infirmiers du CHRO et de l'association d'hospitalisation à domicile, des aides-soignants de l'Ehpad de Saran, une société privée de nettoyage ont permis de compléter les effectifs. Quant à la CGT, je lui laisse ses propos mais on n'est pas dans un modèle de pression, on ne l'a jamais été.

France Bleu Orléans a diffusé le témoignage de Nathalie Devienne* : elle dit ne pas avoir de réponse après la mort de sa maman de 89 ans, décédée à l'hôpital de Pithiviers, après y avoir contracté le Covid-19. Qu'en est-il ?

Mme Devienne, pour qui j'ai beaucoup de compassion, aura évidemment accès au dossier médical de sa mère, en toute transparence. Je ne veux pas alimenter la polémique, mais nous ne partageons pas son analyse sur l'état de santé de sa mère lorsque celle-ci a été admise à l'hôpital de Pithiviers. Je ne peux pas en dire davantage, d'autant que la famille envisage un contentieux, mais nous aurons la possibilité de produire l'ensemble des éléments nécessaires et suffisants pour prouver notre bonne foi.

Venons en à l'Ehpad de Pithiviers : la situation est-elle résorbée ?

Nous avons à ce jour 125 résidents testés positifs sur 184, et nous avons déploré 15 décès, c'est hélas beaucoup, et ce, encore une fois, malgré l'ensemble des mesures mises en place au quotidien, sans aucun manquement. Nous sommes très vigilants, mais on pense avoir atteint le pic de l'épidémie au sein de l'Ehpad. Cela a été une très très grosse épreuve, les personnels ont fait face avec énormément d'engagement et de résilience. Nous espérons reprendre la semaine prochaine la campagne de vaccination qui avait commencé le 6 janvier dans l'établissement et que nous avons dû interrompre.

Des familles nous ont alertés, affirmant qu'elles n'avaient aucune information sur l'état de santé de leur proche résidant dans l'Ehpad, parlant d'opacité la plus totale...

Nous n'avons jamais voulu cacher quoi que ce soit, nous avons d'ailleurs diffusé très récemment une lettre d'information aux familles décrivant précisément la situation de l'établissement, nous envisageons de rendre hebdomadaire cette lettre d'information. Bien sûr, dès lors que nous interdisons les visites, c'est bien plus compliqué pour les familles d'avoir accès à leur proche. Nous allons mettre en place un système de tablette numérique pour permettre les échanges, à chaque fois que c'est possible.

