Après la découverte de cinq "clusters" dans le sud de l'agglomération rouennaise, l'Agence régionale de santé, la préfecture et les communes mettent en place une campagne de dépistage. Elle a débuté ce jeudi 18 juin. Tous les habitants sont invités à y participer, sur la base de volontariat.

"Clusters" au sud de Rouen : des dépistages organisés à Petit-Quevilly et Saint-Étienne-du-Rouvray

Cinq clusters ont été détectés dans le sud de l'agglomération rouennaise, depuis le début du mois de juin. L'ARS, la Préfecture et les collectivités ont donc décidé de mettre en place des dépistages gratuits à partir de ce jeudi 18 juin, à Petit-Quevilly et à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ces institutions "encouragent ainsi fortement la population de ces deux communes, dans une démarche de prévention, à participer aux opérations de dépistage gratuit [...]. Il s’agit de connaitre sa situation individuelle afin de prendre les mesures nécessaires en cas de test positif et contribuer ainsi à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus sur ce territoire."

Ce dispositif fonctionne sur la base du volontariat et tous les habitants de Petit-Quevilly et de Saint-Étienne-du-Rouvray peuvent être dépistés, avec ou sans symptôme. Ce dépistage gratuit ne nécessite pas de prescription médicale.Les habitants doivent se rendre dans les sites de prélèvements déjà existants avec leur carte vitale et une pièce d’identité.