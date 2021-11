Clusters des plus de 65 ans : les associations assurent suivre le protocole sanitaire

Un taux d'incidence de 151 cas pour 100 000 habitants pour les plus de 65 ans dans la Vienne. Les seniors sont plus touchés par le coronavirus en ce moment. La préfecture appelle à la vaccination avec une troisième dose. Les associations estiment pourtant suivre les protocoles sanitaires.

Six clusters sur les neuf de la Vienne touchent des seniors. Cinq ont été causés par des thés dansants, des lotos ou encore repas du club du troisième âge. La préfecture du département a alerté vendredi 5 novembre sur la hausse des indicateurs épidémiologiques pour les plus de 65 ans. Le taux d'incidence dans la Vienne y était de 64,5 cas pour 100 000 habitants, 151,1 cas pour 100 000 habitants pour les personnes âgées.

Des associations responsables

Du côté des associations qui organisent ce type d'événement, on assure pourtant appliquer à la lettre le protocole. "On a pris le pari de faire confiance au protocole sanitaire en vérifiant le pass sanitaire à l'entrée, en ayant le masque, en prenant toutes les mesures qui nous sont demandées", explique Marie-Christine, la présidente de l'association "Le jardin de Louisette" à Jazeneuil. Elle ajoute : " on ne peut pas plus." Elle organise des discussions autour de la permaculture, en buvant une soupe : "Potage et papotage".

Un constat partagé par Angélique, la présidente de l'association "Maëline". Elle a organisé un loto aux Ormes près de Châtellerault pour récolter des fonds pour aider sa fille malade. "Tout est respecté pour que ça se passe du mieux possible, après, c'est indépendant de notre volonté. Je n'ai aucune crainte et si c'était le cas, je ne le ferais pas, compte tenu de la maladie de ma fille", affirme-t-elle. Côté participant

Côté participant, un risque accepté

Pour les participants, que ce soit au loto ou à la dégustation de soupe, on aime venir. "On est vacciné, on va bientôt avoir la troisième, donc c'est bon", estime Jasmine, cartons chiffrés sur la table, jetons de loto en main et entre deux annonces de numéro. "Si on ne fait pas confiance [au protocole sanitaire], la vie dans nos villages ne va pas aller mieux. Et dans nos contrées reculées, on est quand même beaucoup moins exposé", juge Bruno. Pour revenir à la vie d'avant le choix est fait : les habitués acceptent le risque d'une contamination malgré les gestes barrières et le protocole sanitaire.