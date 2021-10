Covid-19 : 300 000 injections réalisées depuis l'ouverture du vaccinodrome du Mans

"C'est le vaisseau amiral de la vaccination dans le département". Christophe Burbaud, le patron des pompiers de la Sarthe évoque avec fierté l'activité du vaccinodrome du Mans. "Depuis son ouverture le 21 avril, le centre a procédé à 300 000 injections. Ce qui représente plus de 60 % du total des injections réalisées dans le département". Le vaccinodrome du Mans est le troisième centre au niveau national après celui de Paris et de Marseille. Il est géré par les pompiers mais rassemble des médecins et des infirmiers libéraux et des associations de sécurité civile. "On peut dire que c'est une prouesse grâce à ceux qui le font fonctionner au quotidien. Nous avons atteint des pics à 2700 injections par jour. Jusqu'à 80 personnes étaient mobilisées dont la moitié était des pompiers". Même si le rythme a baissé depuis la rentrée, ce sont des missions supplémentaires effectuées par "les soldats du feu" sans que cela n'ait d'incidence sur les autres tâches des pompiers. " C'était un point de vigilance de notre part. Il n'y a eu aucun impact sur la distribution des secours puisque c'est notre mission première" précise le contrôleur général des pompiers de la Sarthe. "Les sapeurs-pompiers interviennent en dehors de leurs heures de garde obligatoires et nous avons veillé à ce que toutes les unités opérationnelles du département disposent des effectifs nécessaires pour couvrir les territoires".

80 % de secours à la personne.

Le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, reçoit 400 appels par jour. Ces missions sont composées à 80% de secours à la personne, 6% d'interventions sur les accidents corporels et 8 % pour les incendies. Alors c'est vrai, le terme "soldat du feu" est un peu galvaudé. " Sauf que les incendies représentent 25% du temps d'intervention et chaque incendie mobilise plus de personnel et plus de temps. Donc le pourcentage peut être trompeur par rapport à ce que cela représente dans notre activité" précise Christophe Burbaud. Grâce à une météo estivale plutôt maussade les incendies de forêts ont nettement chuté cette année en Sarthe. 20 hectares sont partis en fumée, soit dix fois moins que d'habitude.

Christophe Burbaud, chef des pompiers de la Sarthe. Il a sous son commandement 2500 hommes et femmes dont 300 sapeurs pompiers professionnels © Radio France - yann lastennet

Féminisation du métier

Christophe Burbaud a sous ses ordres 2500 pompiers dont 2200 volontaires. "On arrive à recruter encore ! Ce qui change, c'est la durée d'engagement. Il y a encore une dizaine d'années, un sapeur-pompier restait 30 ou 40 ans. Maintenant, les durées d'engagement sont plus courtes, 10 ans ou 20 ans". Les femmes représentent 22% des effectifs des pompiers de la Sarthe. " C'est mieux que la moyenne nationale qui est autour de 16%. Cela représente 550 personnes mais ce n'est jamais suffisant et nous poursuivons nos efforts de recrutement". La majeure partie des interventions se passe bien selon Christophe Burbaud contrairement à certains départements où des équipes sont prises pour cible dans les quartiers. " Nous ne sommes pas confrontés à ce phénomène grâce à nos bonnes relations avec le SAMU, la police nationale et la gendarmerie. Au niveau de la régulation, quand nous recevons les appels, nous nous concertons et nous sommes très précis sur nos modalités d'engagement. Ce qui fait que sur le terrain, nous ne sommes pas confrontés à ce genre de phénomène dans le département".

2 % des pompiers non vaccinés

Comme les employés des hôpitaux et des maisons de retraite, les pompiers doivent être vaccinés contre le Covid pour pouvoir exercer leur métier. Seuls 50 des 2500 sapeurs pompiers de la Sarthe ont refusé cette obligation vaccinale dont un pompier professionnel "qui est en cours de réflexion" précise Christophe Burbaud qui ajoute " que ces absences n'ont pas d'impact sur le fonctionnement du service".

