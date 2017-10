Cœur artificiel : Carmat annonce une première implantation à l'étranger

La société Carmat a annoncé, ce lundi, avoir réalisé avec succès la première implantation de son cœur artificiel à l'étranger. L'intervention s'est déroulée au Kazakhstan. Après six mois de suspension, la nouvelle série d'essais de la société française prévoit d'implanter une vingtaine de patients.

L'entreprise française Carmat a annoncé, ce lundi dans un communiqué, avoir réalisé avec succès au Kazakhstan la première implantation de son cœur artificiel à l'étranger, sans préciser la date précise de l'opération. Cette implantation a été réalisée au National Research Center for Cardiac Surgery, à Astana. L'intervention s'est déroulée de manière satisfaisante, au niveau de la procédure chirurgicale comme en termes de suivi postopératoire, précise Carmat.

Plusieurs essais sur l'homme conduits en même temps

Stéphane Piat, le directeur général de la société, précise que sa "stratégie optimale consiste à mener l'étude Pivot (la série d'essais sur l'homme en cours, ndlr) de manière simultanée dans différents centres réalisant chacun plusieurs implantations afin d'accroître la courbe d'expérience des équipes médicales, de minimiser les risques et de respecter notre feuille de route ambitieuse vers le marquage CE". L'étude devrait inclure une vingtaine de patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, pour "évaluer la sécurité et les performances du système". Carmat ajoute qu'elle ne fera pas de communication sur les implantations individuellement, mais qu'elle fournira durant l'étude des informations sur l'ouverture de nouveaux centres et sur l'avancement général du recrutement de son étude.

Des essais repris après six mois de suspension

Carmat avait jusqu'ici seulement réalisé des implantations de son cœur artificiel en France, où elle a repris son essai clinique en mai, après six mois de suspension : l'ANSM avait exigé de nouvelles garanties de sécurité après le décès d'un cinquième patient implanté, le premier de l'étude Pivot, la deuxième phase d'essais sur l'homme de Carmat.

Carmat veut apporter cinq ans d’espérance de vie aux malades

Avec son cœur artificiel, Carmat souhaite apporter au moins cinq ans d'espérance de vie à des malades considérés comme étant en phase terminale. La société avait réalisé en décembre 2013, en première mondiale, une implantation d'un cœur artificiel ayant vocation à rester de manière définitive, et pas seulement temporairement dans l'attente d'une greffe. Le premier patient est décédé 75 jours après l'opération. Quatre essais ont suivi, tous se soldant par la mort des patients.