Cœur artificiel : Carmat, dans un bras de fer avec les autorités, envisage de quitter la France

Après le décès d'un cinquième patient équipé de son cœur artificiel, la société Carmat a annoncé lundi avoir retiré sa demande de reprise de l'essai clinique en France. L'entreprise critique l'attitude des autorités sanitaires.

"En France, l'innovation, tel le coeur Carmat, connaît des blocages, alors qu'elle devrait être le fruit d'une collaboration forte entre les autorités, l'entreprise, les spécialistes, les patients... Nous ne sommes pas sur la même longueur d'ondes", a déclaré lundi Stéphane Piat, directeur général de Carmat, dans une interview au journal Aujourd'hui en France/Le Parisien. La start-up qui développe un coeur artificiel a retiré sa demande de reprise des essais cliniques, qui avaient été interrompus volontairement après la mort d'un cinquième patient équipé, en novembre dernier.

Procédures "trop lourdes"

"Nous travaillons pour apporter à l'Agence de sécurité du médicament (ANSM) les éléments nécessaires pour une reprise dans les plus brefs délais", assure Stéphane Piat, qui ajoute que selon lui "les demandes de documents sont trop importantes par rapport au problème identifié".

Si l'attente des autorités est le risque zéro, beaucoup vont être déçus, en premier lieu les patients qui attendent d'être implantés." - Stéphane Piat

Départ aux Etats-Unis ?

La pose du coeur chez un cinquième patient avait marqué l'entrée de l'essai clinique de Carmat dans sa dernière phase, avant l'éventuelle commercialisation de la prothèse. Cette étape devait inclure selon Carmat une vingtaine de patients jusqu'en 2018, en France, ailleurs en Europe et si possible aux Etats-Unis, avec l'objectif de soumettre un dossier de demande de marquage CE (sésame nécessaire pour commercialiser la prothèse dans l'Union européenne) "avant fin 2018".

"C'était le premier patient que nous faisions avec une gestion automatisée du flux sanguin du coeur", à l'aide d'un algorithme permettant d'adapter le flux du sang aux besoins du corps, avait détaillé en décembre le directeur général. Sans lever le voile sur les circonstances de son décès, Stéphane Piat a répété lundi que le fonctionnement de la prothèse n'était "pas en cause". "Nous, nous sommes prêts à repartir. Mais je m'interroge : veut-on vraiment faire de l'innovation en France ? Certains systèmes réglementaires étrangers sont plus à l'écoute", relève ainsi le chef d'entreprise en soulignant que la société travaillera "avec les personnes qui sont capables de comprendre notre problématique". Il a notamment rencontré l'autorité de santé américaine (FDA). "Ils ont une approche plus pragmatique, plus souple", juge-t-il.