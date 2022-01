Covid-19 : le taux d'incidence dépasse les 2 000 dans les Landes, un niveau jamais atteint

L'épidémie de Covid-19 continue de flamber dans les Landes. Le taux d'incidence est désormais de 2040 cas positifs pour 100 000 habitants, un niveau jamais atteint auparavant. Conséquence de la propagation rapide du variant Omicron et de la hausse du nombre de tests réalisés : plus de 38 000 par semaine.

Toujours un poids sur l'hôpital

Cette flambée épidémique a aussi un effet sur l'hôpital qui inquiète le délégué départemental de l'Agence Régionale de Santé dans les Landes, Didier Couteaud. "On a toujours chaque jour un peu plus de personnes hospitalisées" pour Covid-19, précise-t-il. "Il y a 40 personnes actuellement dans les deux centres des Landes, en réanimation nous sommes toujours dans une situation très tendue avec 10 personnes qui ont cette pathologie", alors que le département ne compte que 16 lits de réanimation.

Sur les 10 patients en réanimation, 8 ne sont pas vaccinés. "Ce n'est plus possible, il faut vraiment que les services hospitaliers retrouvent un fonctionnement normal", déclare le délégué de l'ARS dans les Landes, qui rappelle que 9 000 créneaux de vaccination sont disponibles dans le département. "Il faut aller vers ces créneaux sans attendre".

Des mesures pour les tests

Avec la hausse du nombre de tests réalisés, il est aussi de plus en plus difficile de trouver un rendez-vous pour se faire dépister. Des moyens supplémentaires vont être déployés. "Il est possible qu'il y ait quelques de tests supplémentaires", affirme Didier Couteaud, qui mentionne l'exemple d'Aire-sur-l'Adour. Un stock d'urgence d'autotests va également être constitué pour "faciliter la distribution quand c'est nécessaire".