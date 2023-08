Colère après la suspension temporaire des urgences jeudi et ce week-end à l'hôpital de Saint-Junien

La colère gronde à Saint-Junien. Après la maternité en 2021 , ce sont les urgences qui ont du fermer temporairement cette semaine, principalement à cause des "difficultés de recrutement de personnel médical" explique la direction dans un communiqué.

Ainsi, lundi 07 août, déjà, les urgences n'ont accueilli personne entre 18h30 et 8h30 le lendemain. Ce jeudi, rebelote avec une fermeture depuis 8h30 et jusqu'au lendemain 8h30. Ce sera le cas aussi samedi et dimanche.

Une manifestation ce jeudi devant le CH de Saint-Junien

La CGT 87 appelait donc à une mobilisation, ce jeudi, devant l'hôpital. Une cinquantaine de personnes s'est rassemblée, vent debout contre cette fermeture temporaire. "C'est une situation que l'on ne peut pas accepter" réagit Eliane Croci, adjointe au maire de Saint-Junien. "Dans ce pays, en France, il y a de l'argent. Quand le gouvernent trouve des milliards pour la défense, il n'en trouve pas pour les hôpitaux ? On s'interroge..."

Les habitants du bassin de vie de Saint-Junien s'interrogent également sur ces fermetures. Clément habite à une quinzaine de kilomètres de la commune. "Heureusement que les urgences étaient ouvertes la semaine dernière, je devais y amener ma mère..." Un soulagement qui ne cache pas une sévère inquiétude. "On doit aller plus loin, attendre...c'est un problème de fond, avec le manque de médecins."

Sylviane est, elle, profondément en colère. "C'est un gâchis. Ca fait cinquante ans qu'on aurait pu former des médecins ! On avait un système de santé qui fonctionnaient du tonnerre de Dieu, et ils ont tous cassés ! Maintenant, s'il arrive quelque chose, on fait quoi ? On appelle les pompiers ? J'installe mon mari dans une brouette et on va à Limoges en prenant la deux-fois-deux-voies ?"

Obliger les médecins à venir dans les zones désertées ? "A tester" dit Clément. "Ils découvriraient peut-être Saint-Junien et oublierait leur a-priori" croit le jeune homme. En attendant, le CH de Saint-Junien conseille, en cas de problème, de contacter le SAMU en composant le 15.