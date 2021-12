"Colère" des soignants, mesures pendant les fêtes, vaccination des enfants : le point sur le Covid en Moselle

En attendant le variant Omicron, les contaminations sont stabilisés à un très haut niveau en Moselle, tout comme les hospitalisations en réanimation - qui concernent en majorité des non vaccinés. Pour Nouvel an, le préfet interdit la consommation d'alcool et de nourriture sur la voie publique.

Les contaminations au Covid sont toujours à un niveau très haut, mais stable, en Moselle, à 377 cas pour 100.000 habitants, en attendant l'arrivée du variant Omicron, qui n'a pas encore été détecté dans notre département - ce qui ne veut pas dire qu'il ne circule pas chez nous. Les hospitalisations augmentent - notre département est l'un des plus saturés du Grand est - elles sont relativement stables en réanimation, où les non-vaccinés représentent, en tout cas au CHR de Metz-Thionville, 85 à 90% des malades.

"L'état d'esprit des soignants, c'est la colère, résume David Larivière, directeur adjoint du CHR. Cela fait bientôt un an qu'on dispose du vaccin, et on a encore une population qui fait le choix de ne pas se faire vacciner, qui nous arrive dans des états de santé très dégradés, avec des familles qui expriment des regrets. Les soignants restent pleinement investis, mais on a aussi les maladies hivernales qui remplissent les soins critiques, et les professionnels de santé ont eux aussi besoin de congés."

Vaccination et prudence

Les autorités sanitaires martèlent donc deux messages cruciaux avant les fêtes :

Continuez à vous faire vacciner, il n'est pas trop tard pour faire la première dose, 3000 personnes ont sauté le pas dans le département la semaine dernière, mais faites aussi, surtout, votre dose de rappel, qui semble efficace contre le nouveau variant.

ont sauté le pas dans le département la semaine dernière, mais faites aussi, surtout, votre Limitez les contacts, évitez les grands rassemblements, et faites, si possible, un test avant de vous retrouver ! Pour le 31 décembre, le préfet va prendre un arrêté supplémentaire en plus des mesures déjà existantes : il sera interdit de consommer de l'alcool ou de la nourriture sur la voie publique, pour éviter les attroupements.

En ce qui concerne la vaccination des enfants, elle a commencé au CHR de Metz-Thionville pour les plus fragiles, et les lignes pédiatriques, à part des autres lignes de vaccination, sont prêtes, pour pouvoir commencer dès le feu vert du gouvernement.

Quelques chiffres