Colère des soignants : une soixantaine de manifestants à Châteauroux

Le Ségur de la Santé tarde à apporter des réponses concrètes et satisfaisantes à la colère des soignants. Une soixantaine de personnes se sont rassemblées ce mardi 30 juin à la cité administrative de Châteauroux, devant les locaux de l'Agence régionale de santé. Un lieu pas choisi par hasard : les ARS sont pointés du doigt par les syndicats car elles se font le relais des politiques d'austérité que subit l'hôpital public depuis plusieurs années. Une délégation syndicale a été reçue par des représentants de l'ARS.

En plus des six milliards d'euros promis pour revaloriser les salaires des personnels non-médicaux, le ministre de la Santé a fait une nouvelle annonce lundi : 300 millions d'euros pour les médecins hospitaliers avec une revalorisation significative de l'indemnité pour les médecins qui décident de passer toute leur carrière dans l'hôpital public. Il y aura par ailleurs une hausse des rémunérations en début et fin de carrière. Mais cette enveloppe de 300 millions est très vivement critiquée, les syndicats évoquant "une somme ridicule" par rapport aux 7 milliards d'euros revendiqués.