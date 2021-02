Pas de livraisons de vaccins à Nanterre pendant plus d'une semaine : la colère du maire

Aucune vaccination contre le coronavirus avec la première dose n'aura lieu pendant deux semaines à Nanterre, malgré plusieurs centaines de demandes de rendez-vous par des habitants âgés de plus de 75 ans : aucune livraison n'est prévue dans les prochains jours. Le maire Patrick Jarry (PCF) réclame maintenant une réunion d'urgence au préfet avec les autres maires du département, pour clarifier les règles de répartition des doses.

Une "inégalité" entre territoires

Aucun vaccin ne va être livré dans la semaine du 8 au 14 février. Pour la suivante, 420 doses vont être reçues, mais elles sont réservées aux personnes devant recevoir la deuxième injection. "Ce n’est pas seulement la pénurie de vaccins qui est en cause, c’est aussi une gestion détestable et opaque de cette pénurie", dénonce le maire dans un communiqué.

"Durant la même semaine, le centre de vaccination de Neuilly disposera de 540 vaccins quand Nanterre n’en aura aucun et celui de Clamart en aura seulement 78, sans qu’aucune explication n’ait été donnée par l’Agence régionale de santé et la Préfecture", ajoute l'élu. Il dénonce une "inégalité", d'autant qu'une bonne partie des vaccinés à l'hôpital de Nanterre sont des habitants de Paris et Neuilly-sur-Seine. "Cela confirme que _ce sont les populations les plus à l’aise avec les outils numériques qui ont été les premières à obtenir un rendez-vous_", estime Patrick Jarry.