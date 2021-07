Collecte de sang au Centre Pompidou de Metz : pensez à vous inscrire !

L'Établissement français du sang organise une collecte au Centre Pompidou de Metz. Les réserves sont au plus bas cet été, et les stocks de sang doivent être reconstitués.

Pour la première fois, une collecte de sang est organisée au Centre Pompidou de Metz, le mardi 3 août. Elle aura lieu de 10h à 18h.

L'établissement français du sang (EFS) explique : "Actuellement, le niveau des stocks est toujours trop faible et nous débutons l’été avec un déficit de 15 000 poches de sang ! À cette période nous devrions avoir un niveau de stock de plus de 110 000 poches de sang pour aborder la saison sereinement et ce n’est pas le cas". L'établissement cherche donc des donneurs et multiplie les collectes cet été, notamment à la maison du don de Metz ou encore cette collecte exceptionnelle, sur rendez-vous, au Centre Pompidou.

Accès gratuit à l'exposition après le don de sang

La structure explique : "Pour promouvoir le don de sang, l’EFS Grand Est développe des collectes dans des lieux culturels et prestigieux de la région. Ces collectes de sang sont l’occasion de proposer une expérience inédite aux donneurs et futurs donneurs : accomplir ce geste citoyen et solidaire tout en profitant d’un cadre exceptionnel !"

Après leur don, les donneurs pourront profiter d’une visite libre de l’exposition Face à Arcimboldo (Grande Nef).