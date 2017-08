Collecte de sang à Laval : "donne ton sang aujourd'hui, il te sauvera peut-être demain"

Une collecte de sang est organisée ce mercredi quartier Ferrié à Laval. Les bénévoles espèrent au moins une centaine de dons, même si l'été n'est pas la période la plus propice pour mobiliser les donneurs.

C'est un petit geste qui peut sauver de nombreuses vies. L'association pour le don de sang bénévole de Laval et des communes environnantes organise ce mercredi une collecte de sang de 15h à 19h à Laval, quartier Ferrié, Place Général Ferrié, dans le bâtiment 13. Elle espère mobiliser les donneurs, en plein mois d'août.

Des stocks insuffisants le mois dernier

Le premier juillet dernier, au niveau national, il manquait 20 000 poches de sang. Il en faut 100 000 en stock, de quoi tenir 14 jours, il n'y en avait que 80 000, de quoi tenir 11 jours. En Pays de la Loire, il faut 650 dons par jour, 70 dons par jour en Mayenne, et 15 dons par jour à Laval. Même pendant les vacances, c'est donc important de donner votre sang.

"Ce n'est peut-être pas la période la plus propice, mais si les gens sont disponibles, car beaucoup n'ont pas repris le travail, c'est le moment de faire une bonne action" - Alain Legay.

"Les accidents sont trop nombreux sur la route, malheureusement souvent en été", explique Alain Legay, le président de l'association. "Autrefois, le dicton de la fédération était : donne ton sang aujourd'hui, il te sauvera peut-être demain. Je connais un exemple d'une personne de Saint-Berthevin. Il a eu un grave accident de moto, il est handicapé d'une jambe et d'un bras. Il a eu 15 ou 16 dons de sang dans le fossé, avant d'être emmené par les pompiers. Il en a eu plus de 70 en tout".

Rapide et indolore

Le don de sang dure 5 à 10 minutes, "c'est plus long de remplir les papiers avant, et de voir le médecin, que l'acte proprement dit", ajoute Alain Legay. "La patience aussi est de rigueur quand on veut faire une bonne action".

Selon lui, les gens "sont toujours très fiers d'avoir donné leur sang. On peut commencer à donner son sang à tout âge, même à 70 ans quand on est en bonne santé. Et puis n'hésitez pas à amenez vos enfants avec vous. Quand ils seront lycéens ils n'auront pas peur".

C'est la 8ème collecte de l'année à Laval. Les bénévoles espèrent au moins 100 donneurs. En juillet lors de la précédente collecte il y en avait eu 120. C'est donc ce mercredi 15h à 19h quartier Ferrié, batiment 13. Il faut avoir entre 18 et 70 ans. Les femmes peuvent donner 4 fois dans l'année, les homme 6 fois.