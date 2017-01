Collecte exceptionnelle de sang à Auxerre : des besoins plus importants en hiver

L'établissement français du sang et le Rotary Club organisent une grande journée de collecte de sang, ce jeudi, à la salle Vaulabelle d'Auxerre. Cette collecte est essentielle car les stocks baissent en période hivernale, à causes des épidémie et du froid qui dissuade de sortir de chez soi.

Avis aux bonnes volontés, ce jeudi, à Auxerre, l'établissement français du sang et le Rotary Club organisent une grande journée de collecte de sang. Elle se déroulera de 10 heures à 19 heures, salle Vaulabelle. Un stationnement spécial sera dédié pour les voitures ainsi qu’un espace pour occuper les enfants pendant que les parents donnent leur sang.

Les dons du sang moins nombreux en hiver

Les stocks baissent dans l'Yonne et partout ailleurs en France en l’hiver. En effet, les épidémies et le froid découragent un certain nombre de donneurs.

On essaie toujours d’avoir douze à quatorze jours de stocks de sang et on est descendu aux alentours de dix jours. - Véronique Droin, médecin coordinateur à l'EFS de l'Yonne

En cette période de l’année, ce sont surtout les grippes et les gastro-entérites qui empêchent les donneurs de venir.

"Cette année, cette collecte de sang tombe très bien." L'appel aux dons de Véronique Droin, médecin.

Objectif : 150 donneurs

L'objectif est de rassembler au moins 150 donneurs dans l’Yonne. C’est la cinquième collecte de sang organisé avec le Rotary Club. Ces collectes exceptionnelles attirent en général du monde. Elles constituent une véritable chance pour l’établissement français du sang qui peut bénéficier de l’énorme réseau du Rotary. Il est possible ainsi de trouver de nouveaux donneurs qui sont essentiels pour remplacer ceux qui vieillissent ou sont sujets à des complications de santé.