Covid au collège d'Annonay : toute une classe sera testée

L'agence régionale de santé a fini par céder. Elle va organiser ce jeudi une série de tests covid sur onze élèves de la cette classe de 6ème , quatre professeurs et deux surveillants. Mercredi, la FSU, le syndicat majoritaire des professeurs s'était étonné qu'aucune mesure n'ait été prise après la découverte d'un cas de covid au sein du collège.

La fronde d'un syndicat

Durant le week-end, le test d'une élève de 6ème tombe : elle est positive au covid-19. L'élève ne revient pas au collège. La brigade anti-covid mène son enquête : trois camarades de la fillette ont eu un contact prolongé avec elle. Toutes les trois sont testées. On attend les résultats. L'agence régionale de santé estime que les gestes barrières comme le port du masque et la distanciation sont particulièrement bien respectés dans cet établissement. Aucune mesure supplémentaire est prise.

Pourtant la FSU monte au créneau et s'étonne qu'il n'y ait pas eu, par exemple un dépistage généralisé pour tout le personnel de l'établissement. Selon le syndicat, l'élève est resté au moins deux jours dans le collège en étant malade et a côtoyé le personnel et d'autres élèves. Tout le mone portait un masque mais le syndicat remet en cause l'efficacité des masques fournis par l'administration.

Un dépistage pour rassurer

Mercredi après-midi, l'agence régionale de santé est donc revenue sur sa décision et a décidé d'organiser un dépistage des élèves de la classe de la fillette, onze au total. Quatre professeurs et deux surveillants pourront également avoir accès au test.