Colliers de fleurs et cocktails : à Dijon, le don du sang c'est Hawaï !

Un petit bout de plage et une ambiance tropicale à la maison du Don du Sang à Dijon. L'établissement surfe sur l'image d'Hawaï pour inciter les vacanciers à pousser la porte. On a besoin de donneurs en ce moment en Bourgogne-Franche-Comté

Vous prendre bien un petit mojito après avoir donné votre sang ? Bon, on doit vous avouer qu'il s'agit d'un cocktail sans alcool, mais il vous sera remis avec le sourire et un collier de fleurs histoire de se plonger dans une ambiance tropicale. Toute cette semaine, jusqu'au samedi 21 août, la maison du Don du sang de Dijon se met aux couleurs d'Hawaï.

"On a fait des planches de surf en carton, sur la plus grande toute l'équipe a mis l'empreinte de sa main" sourit Aurore qui accueille les donneurs dans une salle de repos redécorée pour l'occasion avec le mot Aloha ("bienvenue" en Tahitien ) affiché au mur. "On tente cela car cette semaine du mois d'aout est vraiment calme, alors on va essayer de séduire des gens qui ne sont jamais venus."

Gilles, donneur fidèle aux côtés d'Aurore prête à servir les cocktails © Radio France - Olivier Estran

"C'est très sympa" glisse Gilles un donneur fidèle. "Je serai venu sans cela, mais ca met une note de gaieté, et ça aidera peut-être ceux qui trouve le don de sang trop angoissant ou trop sérieux. Ici, on est très bien accueilli, moi je viens depuis 1980" ajoute -il avec fierté. "Convaincre les gens de donner ce n'est en effet pas toujours facile. Moi j'en parle autour de moi, mais chez mes trois enfants, les deux garçons n'ont encore jamais osé franchir le pas."

On a besoin de 600 dons par jour en Bourgogne-Franche-Comté

Si l'Etablissement Français du Sang nous fait de l'œil, c'est parce que les réserves de sang sont assez tendues comme le détaille ce communiqué : "La belle saison fragilise habituellement les réserves de sang et met à mal la mobilisation des citoyens, indispensable pour soigner les malades. Cette situation s’est particulièrement accentuée avec le contexte sanitaire actuel : reportées pendant des mois, les interventions chirurgicales dans les centres hospitaliers sont plus nombreuses qu’à l’accoutumée et les besoins plus importants, tandis que les français profitent des lieux de vie qui leur ont tant manqué (bars, restaurants, musées, cinémas…). Chaque jour, 600 dons de sang sont pourtant nécessaires en Bourgogne-Franche-Comté."

Un petit coup de gel avant le jus tropical ? © Radio France - Olivier Estran

C'est rapide et indolore -Pauline, nouvelle donneuse

Pari réussi en tout cas pour Pauline et Nicolas, ce couple de jeunes trentenaires fait partie des touts nouveaux donneurs : "On vient pour la 3° fois" glisse Pauline "Le manque de dons liée à la crise sanitaire nous a incités à pousser la porte. Franchement c'est rapide, ça dure 6 minutes et ce n'est pas douloureux." Son compagnon Nicolas sourit en apercevant le faux palmier les planches de surf en carton "L'idée est sympa, ça va nous inciter à revenir."