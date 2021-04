Colmar : atteint de la maladie de Lyme, Lionel lance une cagnotte avec l''espoir de pouvoir aller mieux

Lionel, un ancien sommelier, atteint de la maladie de Lyme, lance une cagnotte, pour suivre une thérapie aux Etats-Unis, pour essayer de guérir. Cet habitant de Colmar est très affaibli, il a reçu le soutien de nombreuses personnes en Alsace et partout en France.

Une cagnotte est lancée depuis plusieurs semaines sur leetchi pour aider Lionel. Le jeune homme de 40 ans, est un ancien sommelier habitant à Colmar, il est atteint de la maladie de Lyme depuis plusieurs années.

Une maladie qui le ronge de plus en plus dans son quotidien. A bout, Lionel va suivre au mois de juin une thérapie dans une clinique privée, pour essayer de "commencer sa vie", dans l'espoir de guérir.

Une vie quotidienne très difficile à vivre avec la maladie de Lyme

Sa maladie a été diagnostiquée en 2017, mais elle est présente depuis plus d'une vingtaine d'année déjà selon lui. Lionel n'en peut plus, il a arrêté de travailler, il est très affaibli. Pourtant il a essayé plusieurs traitements, rencontré des centaines de médecins, mais rien n'y fait.

"Je me lève assez tard le matin, comme si un rouleau compresseur m'était passé dessus. J'ai une mauvaise récupération de sommeil, je suis en état de fatigue jusqu'à trois heures de l'après-midi. C'est une vie où je ne peux plus rien faire" raconte l'ex-sommelier. Il a été obligé d'abandonner son métier il y a cinq ans.

Espoir de thérapie aux Etats-Unis

Au mois de juin, Lionel pendra la direction des Etats-Unis. Il suivra dans un hôpital du Tennessee, un traitement qui repose sur la phagothérapie. "C'est un produit qui va réactiver tous vos virus et rétro-virus. Ces virus que vous avez en vous, vont tuer toutes ces infections," détaille Lionel. Son séjour devrait durer trois semaines.

Le jeune homme suivra ce traitement avec d'autres patients français et belges. Il compte sur sa cagnotte et la mobilisation de tous, pour alléger une facture de 20.000 euros. Il souhaite aussi mettre en lumière la maladie de Lyme et qu'on en parle.

Mobilisation des sommeliers en Alsace

Après cet appel à l'aide. Six sommeliers alsaciens sont venus apporter leur soutien à Lionel. Ils ont lancé l'opération " le carton de Lionel". Pour 150 euros, vous pouvez acheter 6 bouteilles de vin d'Alsace. L'intégralité sera reversée pour aider à financer le voyage aux Etats-Unis.