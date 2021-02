Colmar : des séances gratuites pour pratiquer du sport et être en meilleure forme

La ville de Colmar veut inciter les personnes sédentaires à pratiquer une activité physique et sportive. Elle vient de lancer depuis le mercredi 17 février, l'opération Pass'sport santé, où vous pouvez vous inscrire tous les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h au 03.8920.68.42. Il ne faut pas bien sûr de contre-indication.

La mairie cible les 18 ans et plus, mais aussi les seniors et tous ceux qui ne pratiquent pas d'activité physique régulière et qui sont sédentaires.

Des séances gratuites pour être en meilleure forme

Elle propose 12 séances gratuites . Au programme vous avez le choix entre : marche nordique, marche dynamique, randonnée, stretching, renforcement musculaire. Les séances seront encadrées par des éducateurs sportifs. Le tout dans le respect des règles sanitaires.

Plus tard, quand l'épidémie sera moins présente il y aura des séances de sport collectif ou encore de natation dans les piscines de la ville.

Pratiquer une activité sportive sur la longueur

A l'issue de ces 12 séances, les personnes seront orientées vers les clubs ou associations sportives de Colmar, pour continuer à pratiquer une activité sportive sur la longueur. Les premières séances sont prévues pour le 10 mars, sur la place Rapp à Colmar.

"Ces activités vont permettre aux participants de se sentir mieux, de retrouver le goût de l'effort, de découvrir aussi nos installations sportives. C'est bon pour la santé, pour éviter les risques de maladies cardio-vasculaires notamment," insiste Barbaros Mutlu, l'adjoint aux sports à Colmar.