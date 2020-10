Colmar : les agents du secteur médico-social se sentent les "oubliés" du Ségur de la santé

Ils se sentent les exclus du "Ségur " de la santé : ce sont les personnels soignants du CDRS de Colmar, le Centre Départemental de Repos et de Soins.

Ces soignants du secteur médico-social, ceux qui prennent en charge les personnes handicapées, n'ont pas été revalorisés de 183 euros nets par mois, comme leurs collègues travaillant dans les hôpitaux ou dans les EHPAD.

Incompréhension du personnel, volonté de départ

Une grève de 10 jours a été votée, elle dure jusqu'au 19 octobre, avec une action par jour, pour protester contre ce qu'ils appellent une "injustice". Cette mesure concerne 150 personnels soignant au CDRS de Colmar.

Le personnel du médico-social est en colère © Radio France - Guillaume Chhum

Gilles Hunzinger est secrétaire général du syndicat Force Ouvrière au CDRS de Colmar Copier

Pour Gilles Hunzinger, le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière au CDRS de Colmar : " Une partie de nos contractuels a menacé de ne pas renouveler leur contrat, ils souhaitent travailler ailleurs, où ils vont toucher ces 183 euros nets par mois. On a peur aussi pour les vocations, que le secteur médico-social soit abandonné," argumente le syndicaliste.

Les agents du médico-social mobilisés pendant l'épidémie de Covid-19

Anne-Catherine, est aide-soignante au CDRS de Colmar, elle se sent trahie par cette non-revalorisation. " Au plus fort de l'épidémie ça a été difficile. Il y avait des journées à rallonge, pas beaucoup de pause. Le secteur du handicap a du mal à être reconnu et je me pose la question si je vais rester dans ce secteur," explique la soignante.

"On est des oubliés, des délaissés, on ne sait pas pourquoi," renchérit sa collègue, Snjezana.

Anne-Catherine travaille au CDRS comme aide-soignante Copier

Rassemblement devant le CDRS de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Snjezana travaille depuis plusieurs années comme soignante au CDRS de Colmar Copier

Ce lundi 12 octobre, les agents ont manifesté devant le siège de l'ARS à Colmar, mais aussi mardi 13, où 250 personnes se sont retrouvées, dont du personnel venu du Bas-Rhin. Ce jeudi 15, ils se donnent rendez-vous devant le conseil départemental du Haut-Rhin et vendredi 16, devant la gare de Colmar.

Une assemblée générale est prévue, lundi 19 octobre pour décider de la suite du mouvement .