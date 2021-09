Colmar : les soignants opposés à la vaccination obligatoire devant les locaux de l'ARS

400 personnes, en majorité des soignants, venus de tout le Haut-Rhin, se sont rassemblées, ce jeudi après-midi à Colmar, devant le siège départemental de l'Agence Régionale de Santé, pour dire non à la vaccination obligatoire à partir du 15 septembre. Tous les soignants devront justifier d'une première dose de vaccin au 15 septembre, sans quoi il pourront être suspendus et ne pas recevoir de salaire.

Une mesure injuste et imposée selon les manifestants

Ils s'opposent à cette mesure qui est injuste et imposée selon eux. Certains doutent aussi de l'efficacité de la vaccination dans la lutte contre la Covid-19. "C'est une sanction qui ne dit pas son nom alors que l'on manque de soignants. Ils sont complètement déprimés et abattus et ne trouvent pas de soutien parmi le personnel médical. On est dans une situation qui ressemble fort à du harcèlement institutionnel," constate Guillaume Raimondi, élu CGT à l'hôpital de Guebwiller.

Les manifestants devant le siège départemental de l'ARS à Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Une délégation a été reçue par les responsables départementaux de l'Agence Régionale de Santé.

Certains soignants ne se feront pas vacciner d'ici le 15 septembre

Sébastien est kiné, pour lui pas question de se faire vacciner d'ici le 15 septembre. Il n'y a pas assez de recul sur les vaccins selon lui. " Je serai donc censé ne plus travailler. Plus aucun salaire, puisque je suis libéral. En deux mois je peux me retrouver à la rue. Tout cela est fort illégal et lamentable," dénonce le professionnel de santé.

Les soignants devant les locaux de l'antenne départementale de l'ARS à Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Dans la manifestation, il y avait aussi des personnes qui travaillent régulièrement avec les soignants, venues les soutenir. " Ce sont des personnes qui ne vont plus pouvoir travailler à l'hôpital, dans les associations. Qui va s'occuper les malades, comment on va faire ? J'ai la chaire de poule, je trouve cela inadmissible ! " s'indigne une formatrice.