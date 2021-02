Colmar : port du masque obligatoire dans l'hypercentre

Désormais à Colmar, ce sera masque obligatoire tout le temps dans l'hypercentre. En pratique son utilisation était déjà très encadrée mais la préfecture du Haut-Rhin publie ce vendredi 26 février un décret le rendant obligatoire dans une partie du centre-ville.

"Dans un contexte sanitaire toujours très tendu, notamment avec la circulation des variants du Covid-19, et au regard d'une fréquentation plus importante du centre-ville de Colmar encouragée par les vacances scolaires et des températures météorologiques plus clémentes, il y a lieu de limiter le risque de circulation du virus dans l'espace public", écrit la préfecture dans un communiqué.

Cette obligation s'applique dans l'ensemble du périmètre bleu indiqué sur la carte ci dessous, et pour tous les piétons de 11 ans et plus.