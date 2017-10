Combat de Robin contre la leucémie : l'adolescent puydomois s'envole pour les États-Unis

Le calendrier se précise : Robin part mardi 31 octobre à Seattle aux États-Unis, pour suivre un traitement contre la leucémie.

C'est bientôt le grand jour pour Robin ! Ce Puydomois de 16 ans, atteint d'une leucémie, part aux États-Unis mardi 31 octobre "si tout va bien". Avec ses parents, il va prendre l'avion à destination de Seattle, où il entamera un nouveau traitement pour soigner la maladie qu'il combat depuis 2013. Jusqu'à maintenant, les deux greffes de moelle osseuse qu'il a reçues ont échoué.

100% pris en charge par la sécurité sociale

Le traitement qu'il va suivre outre-Atlantique est particulièrement onéreux, il coûte 400.000 euros environ. Pour le financer, ses parents avaient lancé au début du mois d'octobre un appel aux dons sur Internet. Leur combat a été largement relayé sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux et nationaux. Finalement, il y a dix jours, la sécurité sociale française a décidé de prendre en charge intégralement le traitement de Robin.

Laurent et Isabelle, les parents de Robin, soulagés que leur fils parte se faire soigner aux USA © Radio France - Lauriane Havard

Cette prise en charge est une première en France. "On dit souvent du mal de cet organisme, réagit Laurent Kieffer, le papa de Robin, mais là, on les remercie sincèrement parce qu'ils nous ont apporté une bouffée d'oxygène colossale. On espère que d'autres enfants pourront bénéficier de cette prise en charge. On a ouvert la porte, on espère qu'elle ne va pas se refermer". La cagnotte en ligne a été clôturée, 224.352 euros ont été virés sur les comptes de l'association de soutien à Robin. Cet argent servira à d'autres enfants.

Deux séjours d'ici la fin de l'année

À quelques heures du grand départ, Laurent Kieffer explique que Robin va "de mieux en mieux" : "il a eu un gros passage à vide, qui nous a fait très peur, la semaine dernière. Aujourd'hui, il va mieux et sauf revers de situation de dernière minute, il devrait être capable de partir". Robin devrait donc prendre l'avion mardi matin.

Son séjour aux Etats-Unis se déroulera en deux temps. "On va prélever ses cellules pendant cette semaine, explique Laurent Kieffer, il y a ensuite une période d'attente. L'équipe de Seattle va modifier les cellules et les faire proliférer. Si tout va bien, elle va nous rappeler dans quatre à six semaines." Si l'état de santé Robin le permet, la famille rentrera en France pendant cette période d'attente, avant de repartir à Seattle pour la deuxième partie du protocole. Robin et sa famille devraient savoir à la fin de l'année (fin décembre/début janvier) si le traitement a fonctionné.

D'autres enfants dans le besoin

En attendant, l'association de soutien à Robin (association "pour le prix d'une vie") va continuer à mobiliser et récolter des fonds. "Malheureusement, Robin n'est pas le seul enfant dans cette situation, raconte le papa, on a déjà des parents qui nous appellent. On ne peut pas être égoïstes et leur dire de se débrouiller, on ne peut pas laisser s'éteindre cette bulle de générosité. L'association continue à récolter des dons pour permettre à des enfants comme Robin de partir... et de partir très vite ! Robin, si il était parti il y a 15 jours, cela aurait été beaucoup mieux qu'aujourd'hui."

Plusieurs manifestations sont donc organisés dans les prochaines semaines au profit de l'association de soutien à Robin : une course-randonnée le 19 novembre au stade de Tallende, un concert du groupe local AC/DÇU le 16 décembre à la salle Cosmo de Clermont-Ferrand, et un concert de Bernard Oudoul à Veyre-Monton le 16 décembre également.