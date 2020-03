Combien de temps le coronavirus Covid-19 contamine-t-il les surfaces ?

L'étude provient des chercheurs américains du National Institute of Health (NIH). Après avoir comparé des échantillons du Covid-19 (Sars-CoV-2) et celui du Sars-CoV-1, à l'origine de l'épidémie de SRAS en 2003, ils ont pu en déduire deux choses : le temps de survie des deux virus sont similaires et diffèrent selon les surfaces.

Jusqu'à trois jours de survie

D'après leurs résultats, le Covid-19 tient quatre heures sur les surfaces en cuivre, 24 heures sur le carton et jusqu'à trois jours sur les plastiques et l'acier inoxydable. Mais ces durées de vie dépendent aussi de la température, du taux d'humidité et de la quantité de virus déposé sur les surfaces respectives.

Malgré tout, les scientifiques expliquent que le coronavirus restent "fragile" en environnement extérieur. Le plus grand risque de transmission reste par voie aérienne, lorsqu'un malade tousse ou éternue à moins d'un mètre sans faire barrière avec son coude.

Il ne faut donc pas se mettre martel en tête si vous venez de saisir la barre du métro : le plus prudent est de ne pas vous toucher le visage et de vous laver les mains le plus rapidement possible avec du gel hydroalcoolique ou du savon.