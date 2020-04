Commande groupée de masques, gels et plexiglas pour 215 communes d'Indre-et-Loire

L’association des maires d’Indre-et-Loire a entamé ce mardi 28 avril la distribution aux communes de masques chirurgicaux, de solutions hydroalcooliques et de plaques de plexiglas. Plus de 130.000 masques sont attendus à terme, plus de 2.500 litres de solutions hydroalcooliques et des centaines d’hygiaphones. Le stock servira pour les agents municipaux, dans les lieux d’accueil du public.

80% des communes d'Indre-et-Loire ont répondu à cette proposition de l'association des maires

La commande a été passée pour faciliter l’approvisionnement et réduire les coûts. Au final, 215 communes sur 273 ont répondu à cette proposition, soit 80% des communes tourangelles. Le président de l'association des maires d'Indre-et-Loire, Cédric De Oliveira, avoue qu'il "ne s'attendait pas à un tel succès". La distribution aux communes se fait dans la salle des fêtes de Fondettes, la ville du président de l'association des maires.

Difficile pour les petites communes, seules, de s'approvisionner et d'avoir des tarifs intéressants

Catherine Côme a été l’une des premières à se présenter ce mardi. La maire de Beaumont-Louestault, dans le nord-Touraine, 1700 habitants, a commandé notamment 2.200 masques. Elle n'en a reçu qu'une centaine pour cette première livraison. Elle va d’abord donner des masques à l’employée qui s’occupe de l'agence postale qui vient de rouvrir. Elle va aussi doter en priorité les agents de la station d'épuration.