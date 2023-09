Comme ailleurs, l'hôpital de Vitré peine à recruter du personnel médical

Comme beaucoup d'hôpitaux, le Centre Hospitalier Simone-Veil de Vitré, sort d'un été compliqué. Il a fallu fermer 40% des lits de médecine pour déployer le personnel ailleurs. Comme elles le sont la nuit depuis trois ans, les urgences ont dû être régulées en journée une partie de l'été. Même s'il y a encore des problèmes, notamment de recrutement de personnels médicaux et paramédicaux, la rentrée est un peu moins tendue. D'autant qu'à Vitré, se dessine la perspective d'un nouvel hôpital à l'horizon 2031-2032.

20% de l'effectif médical vacant

Vitré a beau être une ville attractive, dans un bassin d’emploi parmi les plus dynamiques de France, le Centre Hospitalier, comme la plupart des hôpitaux publics, peine à recruter, notamment des praticiens hospitaliers. "20% de l'effectif médical est vacant", explique le directeur Jean Brignon, arrivé en juillet 2021. Sur les 60 postes médicaux, 15 postes sont vacants et assurés tant bien que mal par des remplaçants. Ce qui nécessite d’adapter chaque semaine la programmation des opérations. Ce qui allonge aussi les délais pour les opérations non-urgentes.

Symbole de ces tensions récurrentes, la pénurie de médecins-anesthésistes. Il manque aujourd’hui l’équivalent de 2 postes à Vitré. Mais le directeur estime la situation moins tendue aujourd’hui, car depuis longtemps, l’hôpital de Vitré fonctionnait avec "3/4 de remplaçants". Or, avec l’application au printemps de la loi RIST, qui plafonne le revenu des médecins intérimaires, l’hôpital a pu proposer aux remplaçants des contrats plus intéressants (contrats de praticiens contractuels de type 2). Ce qui "a inversé la tendance… et permis de reconstituer en partie une équipe".

En revanche, la pénurie reste d’actualité en médecine, où il manque au moins quatre praticiens. Pour y remédier, l’hôpital continue de recourir aux remplaçants et peut faire appel, dans le cadre de la Prime de Solidarité Territoriale, à des médecins d'autres établissements publics, qui peuvent venir sur du temps de travail additionnel. Côté urgences, il manque au moins 4 médecins-urgentistes (4,2 Équivalent Temps Plein) pour revenir à un fonctionnement 24h/24.

Un nouvel hôpital à l'horizon

Concernant les paramédicaux, c’est surtout sur sa partie gériatrie que l’hôpital peine à recruter, infirmiers, aides-soignants et ASH. Ailleurs, le directeur estime avoir un effectif quasi complet depuis la fin de l'été, même s’il faut encore faire appel à des remplaçants et/ou intérimaires, notamment pour gérer l’absentéisme courant.

Certes, actuellement, le bloc opératoire est aux normes, mais le reste est vieillot, loin des standards actuels et donc peu attractif pour les professionnels de la santé. Pour recruter, le directeur espère beaucoup du nouvel hôpital, qui doit voir le jour "d’ici 8-9 ans". Le projet de quasiment 40 millions d’euros, doit prochainement entrer dans une phase active, avec la consolidation du scénario retenu d'ici la fin de l'année et le lancement du programme technique détaillé en début d'année prochaine.