Comme dans le Tarn-et-Garonne, les autorités dans le Tarn s'inquiètent d'un relâchement de la vigilance

Le Covid circule toujours dans le Tarn, et la baisse des indicateurs observée depuis début mai n'est plus aussi évidente. La Préfecture vient de prendre un nouvel arrêté afin de renforcer la lutte contre le virus dans le département.

La baisse du taux d’incidence dans le Tarn comme celle du taux de positivité s’est fortement atténuée depuis un mois. Ces derniers jours, les pouvoirs publics relèvent une tendance à la hausse de ces deux indicateurs. Le taux d’incidence dépasse 70 cas pour 100 000 habitants, le taux de positivité dépasse 3 %.

Les classes d’âge des jeunes adultes et adultes sont, comme au cours des mois précédents, les plus contaminées. En collège et en lycée, de trop nombreuses classes sont fermées. "Cette situation nous conduit à alerter tous les résidents dans le Tarn sur les risques d’un relâchement prématuré des gestes barrières", précise un communiqué de la préfecture ce jeudi soir.

Ces risques sont aussi collectifs : pensons à toutes les personnes qui depuis plus d’un an, attentent la reprogrammation de leurs soins, retardés faute de place en services de réanimation. Restons solidaires. Nous devons garder nos distances tant que la vaccination n’est pas suffisante pour garantir une immunité collective. — Catherine Ferrier, préfète du Tarn

La préfecture du Tarn-et-Garonne s'est elle aussi alarmée d'un relâchement ces derniers jours.

à lire aussi Le maire de Mazamet demande à la préfète du Tarn de rendre le port du masque facultatif en extérieur

Port du masque partout et interdiction de consommer de l'alcool dehors

la Préfecture du Tarn a décidé de maintenir par arrêté mercredi 2 juin le port du masque pour les plus de 11 ans jusqu'au 30 juin. Vous devez donc porter la protection dans les zones densément peuplées, mais aussi les établissements scolaires, les centres commerciaux, les marchés, les transports en commun et dans les rassemblements de plus de dix personnes préalablement autorisés.

Jusqu'au 30 juin, la consommation et la vente d'alcool sur la voie publique sont par ailleurs interdites. Les livraisons de repas à domicile ne sont pas non plus autorisées entre minuit et 6 heures.

Près de 41% des Tarnais ont reçu au moins une injection. La Préfecture précise que les livraisons de vaccins devraient s'accélérer en juin.