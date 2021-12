Comme de plus en plus d'hommes, Cyrille, un amiénois de 39 ans a choisi la vasectomie

En France, même si la dynamique est beaucoup plus faible que dans d'autres pays, de plus en plus d'hommes optent pour la vasectomie et assument la contraception dans leur couple. Cyrille, un amiénois de 39 ans raconte sa motivation.

Et si les hommes prenaient leur part dans la contraception ? Le nombre de vasectomies progresse en France : 13 000 en 2019, soit 4 000 de plus que l'année précédente. Au CHU d'Amiens, ces opérations, légères mais irréversibles, qui consistent à bloquer les spermatozoïdes sont aussi plus nombreuses qu'auparavant. "Une à deux par semaine contre une mensuelle il y a quelques années", détaille le docteur Manuel Demailly, praticien dans le service d'urologie.

Une augmentation qui s'explique surtout par la prise de conscience de certains hommes qu'il faut partager cette responsabilité. "Les hommes font plus de choses dans les couples et la contraception en fait partie. Je pense qu'il y a toute une nouvelle génération qui prend conscience que la contraception n'est pas une affaire exclusivement féminine mais que ça concerne le couple, donc masculine aussi", poursuit le docteur Demailly

C'est une réflexion qu'a eu Cyrille, un informaticien amiénois de 39 ans. Il y a deux, ans, après la naissance de sa fille, il savait qu'il ne voulait pas d'autre enfant. "Quand ils ont posé la question de la contraception à la maternité, j'ai dit, allez c'est bon, c'est moi qui prend ça en charge", se souvient-il. Il s'est donc renseigné et a sauté le pas. Une décision qui a "soulagé" sa compagne, Evan. "Pour moi, la contraception a toujours été compliquée, j'ai eu tous les effets indésirables de la pilule. L'autre option c'est de m'introduire un corps étranger que je ne peux pas enlever moi même, je n'avais pas envie de cette dépendance. Maintenant, je n'ai plus à me prendre la tête !"

Comme Cyrille, de plus en plus d'hommes optent pour cette intervention. Ils étaient 9 000 en 2018 et 4 000 de plus l'année suivante. "Il y a beaucoup de trentenaires, qui ont déjà des enfants mais n'en veulent plus", détaille le docteur Manuel Demailly qui rappelle que c'est "une opération en théorie irréversible. Depuis 2001, et le texte de loi, elle est bien encadrée. Il y a ce qu'on appelle un délai de réflexion de quatre mois.