Comme partout en France vous pourrez vous faire vacciner sur votre lieu de vacances en Pays de Savoie

À l'approche des vacances, si vous n'êtes pas encore vaccinés vous hésitez peut-être à le faire car vous ne serez pas chez vous au moment de la deuxième dose. Mais pas de problème vous pourrez vous faire vacciner sur votre lieu de vacances, si bien sûr vous restez en France. Dans des villes touristiques comme Aix-les-Bains par exemple, le centre de vaccination est prêt à accueillir les vacanciers.

Il y aura des doses de vaccins pour tout le monde

La ville thermale du Lac du Bourget fait partie des villes dont la population augmente en flèche pendant l'été entre les touristes et les curistes mais pas de quoi inquiéter Evelyne Dubrey, le chef du centre vaccination d'Aix-les-Bains : "On anticipe avec la pharmacie qui nous livre les flacons de vaccins et il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'on peut commander d'une semaine sur l'autre à condition que les gens s'inscrivent bien sur Doctolib". Il faut donc s'inscrire sur son lieu de vacances, et pour les deuxièmes doses bien penser à annuler le rendez-vous qui était prévu initialement dans le centre de vaccination à côté de chez vous.

Selon l'ARS, l'Agence régionale de santé : "les centres sont prêts car il y a suffisamment de doses en stock et si toutefois ça ne suffisait pas car il y aurait un afflux de touristes à Annecy ou ailleurs, nous avons la possibilité de redistribuer des doses entre un département moins touristique qui consommerait moins et un département plus touristique".

Suffisamment de vaccinateurs même cet été

Le centre de vaccination d'Aix-les-Bains ne devrait donc pas manquer de doses, et cet été il y aura toujours suffisamment de personnel pour vacciner jusqu'à environ 800 personnes par jour (784 très précisément, c'est-à-dire la capacité maximale du centre aixois).