Comme une aventurière, une infirmière toulousaine va passer 40 jours dans une grotte d’Ariège

Seriez-vous prêt à tout quitter pour vivre une expérience scientifique unique de 40 jours dans une grotte, sans repère de temps ? C'est la folle expérience qu’Émilie Kim-Foo, infirmière toulousaine s'apprête à vivre. Elle détaille sur France Bleu Occitanie une aventure hors-norme.

Quelles sont les origines de la Mission Deep Time ?

Au premier confinement, j’ai pris connaissance d’une étude scientifique sur le confinement : beaucoup de gens ont connu une désorientation pendant le confinement, le temps leur a paru plus long où plus court pour certains. Dans la grotte de Lombrives à Ussat en Ariège, on va exacerber cette théorie in-situ avec toute une batterie de tests.

Qu’est-ce qui vous attire dans le projet Deep Time au point de tout quitter pendant 40 jours ?

Aujourd’hui, on vit avec le temps et surtout on adapte notre vie en fonction de l'heure. Dans mon métier d’infirmière, c’est encore plus mon cas. J’ai entendu parler de Deep Time grâce à Christian Clot, l'organisateur de la mission Deep Time, que je connais très bien. J’ai toujours eu cette âme d’aventurière et cette passion depuis le lycée pour la science. Je n’aime pas la routine, là, je vais être servie.

Qu’est ce que vous allez faire à l'intérieur ?

Oulà, je ne sais pas (rire). On va vivre selon notre rythme biologique. Nous n’avons pas de planning. Une grande partie de notre temps sera dédié à la science. On va surveiller nos constantes, notre état de santé, des prises de sang pour analyser notre adaptation. On va devoir aller chercher notre eau. Nous avons de la nourriture, mais pas l’eau. Elle se trouve à 45 mètres sous terre et on va devoir y aller en rappel. Il faudra pédaler pour recharger nos lampes torches. On pourra lire grâce à notre bibliothèque commune, faire de la musique avec quelques instruments et même du sport pour ceux qui le veulent ! C’est un petit village autonome.

Avez-vous peur de la cohabitation dans la grotte ?

Notre force, c’est la diversité des profils qui fait qu’on va être complémentaire. J’espère que ça va bien se passer, pour tout le monde c’est une première. Je n’ai pas forcément d’appréhension mais c’est l’aventure, c’est pour ça que j’ai rejoins Deep Time.

Vous allez être “étudié” et "surveillé" par des scientifiques tout au long de la mission ?

Exactement. Ils vont étudier notre sommeil pour voir comment notre corps s’adapte et réagit. On portera un petit boîtier qu’on gardera non-stop sur nous pour évaluer les interactions. Mais ça, c’est purement sociologique.

Comment va s’organiser la vie dans la grotte ?

Nous avons un endroit pour manger, pour travailler et dormir. On a créé une “salle de bain” pour se doucher et on a même construit des toilettes sèches avec une évacuation artisanale de nos déchets. Chacun aura son rôle. On verra sur la fin si on peut faire un peu d’exploration dans la Grotte de Lombrives, si notre état nous le permet.

Il y a une part d'inconnu même si vous avez assisté aux préparatifs ?

Ce qui est sûr, c’est que personne n’aura le temps de s’ennuyer. Ce n’est pas de la survie mais presque. A ça, on ajoute le froid et l’humidité. douze degrés et 80% d’humidité. L’inconnue c’est le facteur fatigue. Comment notre corps va réagir, je ne sais pas. Mais nous avons déjà fait des tests la semaine dernière pour voir si notre corps est prêt à tenir.

Votre état d’esprit à quelques jours d’entrée dans la grotte ?

Je suis excité, j’ai hâte. Je suis encore fatigué des préparatifs, j’ai participé au bricolage et à l’acheminement de nos 4 tonnes de matériel dans la grotte. J’accuse un peu le coup mais j’ai ces quelques jours pour me reposer. Il y a aussi la ferveur médiatique qui se fait ressentir.

On se donne rendez-vous dans une cinquantaine de jours…

Oui, je vous partagerai cette folle expérience et ce que j’en retiens. Peut-être que je serais folle d’ici là (rire)...

Entrée imminente d’Émilie Kim-Foo et des 14 autres membres de la Mission Deep Time ce dimanche 14 mars pour 40 jours non-stop.