Le CHU de Tours est l'un des hôpitaux de première ligne dans la gestion de l'épidémie de Coronairus en Région Centre. Vous pouvez aider son personnel et les soignants en effectuant un don au fonds de dotation du CHRU de Tours.

Comment aider financièrement le personnel et les patients du CHU de Tours pendant l'épidémie ?

Suite à de nombreux appels pour faire des dons en soutien aux équipes du CHRU de Tours, le Fonds de dotation du CHRU de Tours vient de lancer une collecte pour aider les équipes médicales en 1ere ligne face au COVID-19.

Depuis l’apparition de l'épédémie, le CHRU de Tours est en effet l’un des deux hôpitaux en première ligne en région Centre-Val de Loire. Dans le courant du week-end d'ailleurs, une quinzaine de patients en réanimation sera évacuée des hôpitaux parisiens vers les établissements de la région Centre-Val de Loire.

Dans ce cadre, et afin de pouvoir offrir des moyens supplémentaires aux équipes du CHRU de Tours et ainsi améliorer leur quotidien et celui des patients, le Fonds de dotation du CHRU de Tours a décidé de lancer une collecte solidaire spécifique.

A quoi vont servir les dons ?

Améliorer les conditions de vie au travail des équipes du CHRU de Tours actuellement en première ligne pour la prise en charge du COVID-19

Améliorer le bien-être des enfants et adultes hospitalisés dans ces services de soins

Pour faire un don en ligne et soutenir les équipes du CHRU de Tours rendez-vous sur la page dédiée à la collecte solidaire.