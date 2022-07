Comment aider nos animaux à supporter la chaleur ? Réponse avec un vétérinaire de Cesson-Sévigné

Si nous avons du mal à supporter la chaleur étouffante de ces dernières semaines, les animaux de compagnie souffrent d'autant plus qu'ils sont plus sensibles aux changements de température que les humains. Alors, comment bien les protéger ? Réponses et conseils du Docteur Charles Langlois, vétérinaire à Cesson-Sévigné.

Reconnaître les signes de souffrance de l'animal

Il faut tout d'abord comprendre que son animal souffre de la chaleur. "Pour les chats et les chiens, on remarque une respiration plus rapide et bouche ouverte", rapporte Charles Langlois. Mais ce n'est pas tout. L'animal semblera plus fatigué que d'habitude et perdra l'appétit. "On peut également prendre la température de nos animaux. Si la température monte au dessus de 39 et que vous n'avez pas de moyen de rafraichir votre animal, il faut appeler votre vétérinaire."

Soulager son animal

Les gestes ressemblent à ceux appliqués pour les humains. Fermer les volets de son logement la journée et aérer très tôt le matin et tard le soir pour garder un environnement frais pour son animal. "Votre chien ou votre chat doit toujours avoir de l'eau à proximité", ajoute Charles Langlois. "Vous pouvez même mettre un peu d'eau dans ses croquettes ou lui faire prendre un bain s'il est habitué." Il est également conseillé de mouiller une serviette, puis de la mettre sur l'animal ou au sol, pour lui permettre de dormir dessus.

Concernant les balades, la consigne est claire : ne sortez pas votre chien durant la journée. Favorisez les promenades le matin et le soir. "Si votre chien marche sur un sol chaud, il risque de se bruler les coussinets. Cela peut être très dangereux et douloureux pour l'animal."

Enfin, le vétérinaire le rappelle une nouvelle fois : ne laissez jamais un animal dans une voiture au soleil … même avec une fenêtre ouverte.