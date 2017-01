Comment améliorer la qualité de l'eau du robinet?

Si la qualité de l'eau du robinet est plutôt de bonne qualité en Côte d'Or, dans 48 communes l'eau reste impropre à la consommation à cause de taux importants de nitrates et d'herbicides. Pour réduire les coûts de dépollution, les communes et les syndicats des eaux cherchent des solutions.

Les nitrates constituent la première cause de pollution de l'eau. Elle provient la plupart du temps de l'activité agricole. Dans 26 communes de Côte d'Or, le taux de nitrates dépasse la limite autorisée fixée par l'Agence régionale de santé (50 milligrammes par litres). Ensuite on trouve les pesticides , essentiellement des herbicides, dans 22 communes. Dans les deux cas, il est déconseillé de boire l'eau du robinet.

Sensibiliser l'activité agricole

Pour diminuer la pollution des eaux en nitrates, les pouvoirs publics ont deux moyens : soit on règle le problème en amont, en diminuant la pollution des sols et on demande aux agriculteurs d'utiliser moins de pesticides. Soit on traite davantage les eaux des nappes phréatiques, mais au final, c'est le consommateur qui risque de payer le surcoût.

