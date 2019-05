Comment choisir son sport quand on est senior?

Ce Jeudi à Avalon (Yonne), on met les seniors en basket et en survêtement. "Yonne sport seniors" s'arrête au gymnase Cosec de la Morlande pour sensibiliser les retraités aux bienfaits d'une activité sportive et ils sont nombreux.

De nombreux bénéfices pour les personnes âgées

Le sport retarde les conséquences du vieillissement. Avec l'âge, le corps se fragilise. On perd de sa force musculaire, la capacité respiratoire diminue aussi, on n'est plus aussi souple, les articulations grincent un peu, les os se fragilisent et on prend du poids. Une activité physique régulière permet de ralentir tout ça. De travailler sa motricité et ses réflexes. le sport est aussi bon pour le cœur et pour la tête. En pratiquant une discipline, on renforce l'estime de soi, on rencontre d'autres gens et on évite l'isolement qui mène à la dépression.

Des activités sportives plus faciles à partir d'un certain âge

En vieillissant, le corps n'a plus les mêmes réactions et ne supporte plus les mêmes traitements. Il faut donc choisir une discipline en rapport avec sa condition physique. Par exemple, un sport qui permet de travailler son endurance ou sa souplesse. La marche apparaît comme l'activité la plus naturelle et la plus facile pour améliorer l'endurance, mais le vélo et la natation ont aussi cette vertus. La gym ou le yoga peuvent permettre d'améliorer la souplesse. Un certain nombre d'exercices simples sont aussi envisageables pour travailler son équilibre.

Des précautions à prendre

D'abord si vous entamez un sport nouveau pour vous, le mieux c'est d'en parler à votre médecin, il pourra vous conseiller et vous dire dans quelle mesure cette discipline est adaptée. Ne vous lancez pas comme un adolescent, il s'agit de faire de l'exercice et pas de se mettre sur les rotules. A propos de rotules, faites attention aussi à l’équipement que vous utilisez pour ménager votre dos et vos articulations. Écoutez les conseils de vos coaches sportifs pour profiter de ces activités physiques sans douleurs inutiles.