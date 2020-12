Comment continuer à faire du sport en ce moment ?

Dans la Manche les patrons de salles de sports et les coaches se sont réorganisés depuis les confinements avec des séances en visio. Mais c'est vrai que depuis le 1er décembre les coachings privés sont à nouveau autorisés à domicile ou en lieux clos privatisés du coup la tendance est donc clairement ces derniers temps aux cours privés. Ce qui permet aux patrons de salles, aux coaches sportifs de faire rentrer de l'argent dans les caisses et aux adhérents de continuer leur activité sportive selon Mathieu Barbier coach sportif. Il travaille d'habitude avec plusieurs adhérents soit à titre privé soit pour une salle de sports du Cotentin mais aujourd'hui il s'adapte "d'habitude je travaille en plein air alors forcément c'est plus compliqué. J'ai perdu jusqu'à 50 % de mon chiffre d'affaires en un mois. Quand je vais à domicile les gens sont contents et il y a de plus en plus de demandes".

Un tête à tête avec le coach

Pierre est basketteur à Equeurdreville et comme d'autres il a lui aussi dû changer ses habitudes "je viens à la salle depuis le 1er confinement et là j'ai repris par des cours individuels. cela permet de s'entretenir mais la salle me manque parce qu'il y a pleins de matériels qu'on a pas et les liens sociaux avec les gens étaient sympas alors oui ça manque. Là c'est en tête à tête avec le coach et c'est plus dur. On ne peut pas tricher"

A ce jour aussi les réouvertures des piscines ne sont pas prévus avant le 20 janvier 2021