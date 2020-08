Comment être en pleine forme pour la rentrée ?

L'heure de la rentrée a sonné et souvent on se sent déjà fatigué alors que les vacances sont à peine finies. Comment expliquer ce phénomène ? Comment y faire face ?

Revenir petit à petit à son rythme normal

Pendant les vacances, on suit un rythme de vie qui est différent de celui auquel on est soumis pendant toute l'année, avec notamment des couchers et des levers plus tardifs.

Lorsqu'on doit revenir au travail, on est obligé de contraindre notre corps à revenir à un rythme d'activité annuel. Pour cela, il faut réguler une petite horloge, une structure qui est dans notre cerveau qu'on appelle l'horloge biologique. Cette horloge a besoin de temps pour se réadapter à ce nouveau changement de rythme.

C'est de cette cassure que viennent ces troubles, notamment cette fatigue. Cette absence de dynamisme et le manque de sommeil les premiers jours après le retour de vacances.

Il faut reprendre petit à petit son rythme pour ne pas être fatigué dès la rentrée © Getty - ZoneCreative S.r.l

Afin de recaler progressivement son horloge, une méthode simple s'impose. Une semaine avant le retour au travail, il faut essayer d'avancer progressivement son heure de réveil de 20 à 30 minutes plus tôt tous les jours.

Cette méthode peut paraître être contraignante mais elle permet d'éviter d'avoir certains petits troubles à la rentrée et de se sentir vraiment en forme pour reprendre votre activité professionnelle.

à réécouter Quel rythme de vie pour être en forme demain ?

Comment bien préparer ses enfants à la rentrée scolaire ?

Ce qui est important, surtout pour les enfants, c'est la régularité au niveau de la semaine.

Un enfant doit dormir à des horaires précis © Getty - Cavan Images

Il est important pour l'enfant d'avoir des éveils et des couchers relativement réguliers tout au long de la semaine, samedis et dimanches compris avec bien sûr un certain décalage car c'est compliqué d'empêcher un enfant de dormir. Mais si cette régularité est préservée, le rythme de l'enfant est également préservé. Et ça, c'est extrêmement important d'un point de vue de sa santé.