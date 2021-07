Les contaminations augmentent chez les jeunes azuréens non vaccinés

Alors que le pass sanitaire entre en vigueur ce mercredi dans les lieux de loisir et de culture rassemblant plus de 50 personnes, les jeunes azuréens n'ont pas encore tous choisis la vaccination contre le coronavirus.

Dans notre département, le taux d'incidence a bondi dans les Alpes-Maritimes. Ce mardi, il est de 163 cas pour 100.000 habitants. Les 20-29 ans représentent la part la plus importante des nouveaux cas Covid. Le taux d'incidence est désormais pour cette tranche d'âge de plus de 600 cas pour 100.000. Cette population est la moins vaccinée et donc la plus vulnérable.

À défaut de faire des tests PCR ou antigéniques réguliers, quelques jeunes azuréens choisissent la vaccination depuis les annonces d'Emmanuel Macron du 12 juillet dernier. Le jeudi suivant les rendez-vous chez les 12/17 ans se sont enchainés : entre 400 et 500 jeunes y ont reçu une injection. La mairie de Nice a donc ouvert en conséquence un étage dédié aux mineurs au Palais des Expositions de Nice.

"On est obligés de se faire vacciner si on veut se rendre dans les restaurants."

Au rez-de-chaussée, ce mardi, quelques jeunes majeurs comme Evan sont venus pour recevoir une première injection, "c'est juste parce qu'on n'a pas le choix . Si on veut aller dans les restaurants plus tard, donc autant le faire maintenant et puis on en parle plus. Avant, je m'en préoccupais pas forcément, je voulais voir comment ça allait évoluer mais maintenant je suis prêt."

Mais à l'extérieur du centre de vaccination de Nice, dans les rues, les jeunes sont parfois bien loin de penser à la vaccination. Maryline 17 ans se promène direction la plage avec son amie Louise, elle affirme "je ne suis pas une anti-vaccin, mais je le ferai lorsque je l'aurai décidé. J'ai 17 ans, et je ne pense pas en avoir besoin pour le moment, mais je peux changer d'avis."