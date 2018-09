Les transports médicaux en taxis, VSL ou ambulances que les patients utilisent pour se rendre à l'hôpital par exemple, coûtent de plus en cher à la CPAM. 32 millions d’euros l’an dernier dans notre département. La CPAM encourage les assurés à utiliser des transports moins couteux

Yonne, France

Pourquoi le coût des transports médicaux explose dans l'Yonne ?

Il y a tout d’abord une raison démographique avec une population qui vieillie : Six transports sur dix concernent des personnes âgées de plus de 70 ans. Et puis avec la désertification médicale, les consultations de spécialistes sont souvent hors département, à Dijon ou Paris.

Mais surtout ce qui pose problème selon la CPAM c'est que la prescription médicale d'un transport est souvent perçue comme un dû. Pourtant, si cela ne coute rien à l'assuré cela coute cher à la sécurité sociale : Un transport depuis l'Yonne vers Dijon ou Paris peut couter jusqu'à 500 euros en fonction des heures d'attente.

L'addition grimpe vite : l'an dernier, les dépenses de transports médicaux ont couté 32 millions d'euros dans l'Yonne soit 4.1% de plus qu'en 2016.

Cette année, la tendance est encore à la hausse avec déjà 20 millions d'euros dépensés pour les sept premiers mois de 2018.

Dans quelles conditions peut-on prétendre à un transport médical?

C'est votre médecin traitant qui décide de l'opportunité ou non d'un transport médical en fonction de votre état de santé.

Une demande préalable doit être envoyée au moins 15 jours avant la date de transport, à la CPAM, qui donne alors son feu vert ou non.

Ce transport est effectué le plus souvent en taxi, VSL ou ambulance mais les transports en commun ou l'utilisation d'une voiture particulière sont également remboursés. Sauf, qu'en pratique cela est rarement le cas. Dans l'Yonne, les remboursements de transports en VSL, taxi et ambulance augmentent régulièrement de 5 à 9% chaque année alors qu'ils baissent de 26% pour l'usage d'une voiture personnelle et de 72% pour les transports en commun.

Quelles sont les pistes alors pour tenter de limiter ces dépenses?

Plusieurs recommandations ont été évoquées par la Cour des Comptes ou l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, pour faire des économies. A commencer par changer ses habitudes. Le taxi où l’ambulance ne doit pas être automatique pour se rendre à un rendez-vous médical, même s’il est pris en charge par la sécurité sociale. Il faut encourager les assurés à privilégier, à chaque fois que cela est possible, l'usage de la voiture particulière ou des transports en commun, beaucoup moins chère.

Le transport en ambulance doit être exclusivement réservé aux patients allongés ou qui nécessitent une surveillance médicale permanente. Car ce type de transport coûte presque trois fois plus cher qu'en VSL. Il faut aussi encourager les transports partagés, c'est-à-dire plusieurs malades dans le même taxi.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie estime qu'une meilleure utilisation des transports médicaux permettrait d'économiser au moins trois millions d'euros dans la région Bourgogne-Franche-Comté.